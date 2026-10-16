Volodimir Zelenski declară că serviciile Starlink nu au fost restabilite complet, ceea ce duce la pierderi de vieți omenești

''Suntem în contact zilnic cu Ministerul nostru al Apărării, iar partenerii mei mi-au spus că există indicii din partea Casei Albe că vor restabili aceste capacități. Au fost restabilite limitele de viteză anterioare? Nu, dacă acum se vor restabili? Da'', a declarat Zelenski într-o conferință de presă la Bruxelles, după ce a participat ca invitat la summitul liderilor Uniunii Europene.

Zelenski a adăugat că aliații europeni dispun de stocuri suficiente de interceptori pentru rachete Patriot care să ajute Ucraina să treacă de iarnă și a precizat că europenii fac ''anumiți pași'' în ceea ce privește propria lor cale în ceea ce privește negocierile de pace cu Rusia.

Liderul ucrainean a subliniat că, în urma recentelor tensiuni cu președintele american Donald Trump, a primit ''sprijin și doar sprijin'' din partea UE.

Mai multe atacuri rusești cu drone au lovit în ultimele ore o piață, un centru comercial și cel puțin două supermarketuri în diferite sate și orașe ucrainene, potrivit autorităților regionale și președintelui Volodimir Zelenski, potrivit EFE.

''În plină zi, Rusia a atacat deliberat o țintă civilă în regiunea Odesa (sud). Un supermarket obișnuit cu produse alimentare a fost lovit. Clădirea a fost distrusă și a izbucnit un incendiu'', a indicat pe contul său de Telegram șeful administrației regionale Odesa, Oleg Kiper, care nu a specificat localitatea în care a avut loc atacul.

Cel puțin patru persoane au fost rănite, potrivit lui Kiper.

Potrivit mai multor conturi Telegram din regiunea Odesa, supermarketul care a fost atacat se află în localitatea Maiaki.

Tot vineri, cel puțin două persoane au fost ucise și peste zece rănite într-un alt atac cu drone rusești în orașul Harkov (nord-est), potrivit primarului Igor Terehov. Agenția oficială de presă ucraineană Ukrinform a relatat că o piață din oraș a fost lovită în atac.

De asemenea, în orașul Rivne, din nord-vestul Ucrainei și una dintre capitalele regionale cele mai îndepărtate de linia frontului, un centru comercial a fost avariat.

Aceste atacuri rusești asupra unor spații comerciale, comise în plină zi, survin după ce, miercuri, șase persoane au fost ucise în orașul ucrainean Luțk (nord-est), în urma lovirii unui supermarket de către o dronă rusească.