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Volodimir Zelenski declară că serviciile Starlink nu au fost restabilite complet, ceea ce duce la pierderi de vieți omenești

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Volodimir Zelenski declară că serviciile Starlink nu au fost restabilite complet, ceea ce duce la pierderi de vieți omenești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunile pentru comunicațiile prin satelit ale SpaceX s-au îmbunătățit, dar nu au fost încă restabilite complet, adăugând că perturbarea a pus în pericol vieți civile, întrucât Ucraina depinde de aceste servicii pentru a intercepta dronele rusești, relatează Reuters și EFE, citate de Agerpres.

''Suntem în contact zilnic cu Ministerul nostru al Apărării, iar partenerii mei mi-au spus că există indicii din partea Casei Albe că vor restabili aceste capacități. Au fost restabilite limitele de viteză anterioare? Nu, dacă acum se vor restabili? Da'', a declarat Zelenski într-o conferință de presă la Bruxelles, după ce a participat ca invitat la summitul liderilor Uniunii Europene.

Zelenski a adăugat că aliații europeni dispun de stocuri suficiente de interceptori pentru rachete Patriot care să ajute Ucraina să treacă de iarnă și a precizat că europenii fac ''anumiți pași'' în ceea ce privește propria lor cale în ceea ce privește negocierile de pace cu Rusia.

Liderul ucrainean a subliniat că, în urma recentelor tensiuni cu președintele american Donald Trump, a primit ''sprijin și doar sprijin'' din partea UE.

Mai multe atacuri rusești cu drone au lovit în ultimele ore o piață, un centru comercial și cel puțin două supermarketuri în diferite sate și orașe ucrainene, potrivit autorităților regionale și președintelui Volodimir Zelenski, potrivit EFE.

''În plină zi, Rusia a atacat deliberat o țintă civilă în regiunea Odesa (sud). Un supermarket obișnuit cu produse alimentare a fost lovit. Clădirea a fost distrusă și a izbucnit un incendiu'', a indicat pe contul său de Telegram șeful administrației regionale Odesa, Oleg Kiper, care nu a specificat localitatea în care a avut loc atacul.

Cel puțin patru persoane au fost rănite, potrivit lui Kiper.

Potrivit mai multor conturi Telegram din regiunea Odesa, supermarketul care a fost atacat se află în localitatea Maiaki.

Tot vineri, cel puțin două persoane au fost ucise și peste zece rănite într-un alt atac cu drone rusești în orașul Harkov (nord-est), potrivit primarului Igor Terehov. Agenția oficială de presă ucraineană Ukrinform a relatat că o piață din oraș a fost lovită în atac.

De asemenea, în orașul Rivne, din nord-vestul Ucrainei și una dintre capitalele regionale cele mai îndepărtate de linia frontului, un centru comercial a fost avariat.

Aceste atacuri rusești asupra unor spații comerciale, comise în plină zi, survin după ce, miercuri, șase persoane au fost ucise în orașul ucrainean Luțk (nord-est), în urma lovirii unui supermarket de către o dronă rusească.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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