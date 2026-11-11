Volodimir Zelenski insistă asupra opririi ostilităților, ca pas preliminar către un acord

Asta după ce a fost informat de către negociatorii săi cu privire la conținutul celor două zile de întâlniri cu reprezentanții SUA și ai Rusiei la Abu Dhabi, relatează EFE citat de Agerpres.

„Părțile și-au expus punctele de vedere privind garanțiile de securitate și este necesar ca primul pas să fie încheierea războiului și oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina”, a afirmat Zelenski după ce a vorbit de la Copenhaga cu negociatorii săi la telefon, în prezența prim-ministrului danez, Mette Frederiksen.

Poziția lui Zelenski contrastează cu cea a Kremlinului, care nu este dispus să oprească ostilitățile până când nu se ajunge la un acord care să țină cont de cerințele sale privind o nouă arhitectură de securitate în Europa care să elimine presupusele amenințări pentru Federația Rusă, notează EFE.

Președintele ucrainean a confirmat că ambele părți au convenit să efectueze un schimb de prizonieri și a declarat că s-a discutat și despre includerea unor reprezentanți ai partenerilor europeni ai Kievului la următoarea rundă de negocieri.

Zelenski a explicat, de asemenea, așa cum au făcut-o anterior mediatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, că emisarii Casei Albe însărcinați cu încetarea războiului se deplasează chiar miercuri la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, și vor pleca de acolo spre Dublin pentru a-l informa pe Zelenski însuși cu privire la rezultatul acestei discuții.

Președintele ucrainean a spus că întâlnirea sa cu Kushner și Witkoff este programată pentru joi. Zelenski urmează să participe la summit-ul Comunității Politice Europene (CPE) de la Dublin.

Liderul echipei de negociatori ucraineni Rustam Umerov, totodată șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, a declarat la finalul discuțiilor de la Abu Dhabi că există încă ''diferențe substanțiale'' între părți după cele două zile de discuții.