Volodimir Zelenski speră că victoria democraților în alegerile din SUA va aduce mai mult sprijin pentru Ucraina

Partidul Democrat a obținut o victorie categorică în fața republicanilor președintelui Donald Trump, într-un scrutin care va influența echilibrul politic din Statele Unite în ultimii doi ani ai mandatului prezidențial, notează DIGI24.ro.

Într-un interviu acordat miercuri postului german de televiziune ZDF, Zelenski a declarat că speră ca schimbarea raportului de forțe din Congres, unde democrații ar urma să preia controlul asupra ambelor camere anul viitor, să fie în avantajul Ucrainei.

Liderul de la Kiev și-a exprimat recunoștința față de sprijinul acordat de republicani, dar a subliniat că democrații au o poziție mai clară în ceea ce privește susținerea Ucrainei și acordarea de asistență. De asemenea, aceștia promovează relansarea relațiilor dintre Statele Unite și Europa.

Zelenski consideră că noul echilibru politic de la Washington ar putea crea premisele pentru un sprijin american mai consistent.

Președintele ucrainean a mai afirmat că intensificarea ajutorului financiar și militar din partea SUA ar putea influența calculele liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. El a indicat că un sprijin puternic din partea Congresului, similar celui acordat în prezent de statele europene, ar putea avea un efect asupra poziției Rusiei.

Discuții cu reprezentanții SUA

Zelenski a depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți relația tensionată cu Donald Trump, mai ales după întâlnirea din februarie 2025 de la Casa Albă, în urma căreia președintele ucrainean a fost criticat de liderul american pentru lipsa de recunoștință față de ajutorul oferit de Statele Unite.

În ultimele săptămâni, Trump a făcut mai multe demersuri considerate favorabile Rusiei, inclusiv în legătură cu importurile de motorină rusească și relaxarea sancțiunilor.

Cu toate acestea, negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia urmează să fie reluate săptămâna viitoare, după o pauză de câteva luni.

Trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, a anunțat luni că delegațiile se vor întâlni la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie, pentru discuții privind încheierea războiului, garanțiile de securitate pentru perioada de după conflict și reducerea tensiunilor.

Zelenski a discutat miercuri seara atât cu Witkoff, cât și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, care îndeplinește, la rândul său, rolul de trimis special. Informația a fost transmisă de biroul președintelui ucrainean.

Liderul de la Kiev a subliniat că negocierile trebuie accelerate pentru ca războiul să se încheie cât mai curând și a reafirmat disponibilitatea Ucrainei de a face pașii necesari. El a precizat că propunerile Kievului au fost deja prezentate părții americane.

Miercuri, Zelenski a ajuns în Spania, unde urmează să participe la summitul ibero-american și să aibă întâlniri la nivel înalt. Pe agenda vizitei se află și discuțiile privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

Atacuri nocturne reciproce

O rafinărie importantă de petrol din Riazan, situată la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Moscova, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui aparent atac cu drone produs în timpul nopții.

Rafinăria asigură aproape 5% din capacitatea de producție a Rusiei și a fost vizată în repetate rânduri de drone ucrainene în ultimele luni.

În Ucraina, un atac cu drone rusești asupra orașului Dnipro a rănit trei persoane, după ce o casă privată și mai multe garaje au fost lovite. Guvernatorul regional, Aleksandr Ganja, a anunțat că o instalație de infrastructură critică a fost, de asemenea, cuprinsă de flăcări.

Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele sale au lovit o centrală electrică din regiune, un centru logistic al companiei Nova Poshta din regiunea Harkov și o navă de marfă aflată în Marea Neagră, la aproximativ 52 de kilometri sud-vest de portul Odesa.

Totodată, oficialii ruși au anunțat că un atac cu drone ucrainene a ucis miercuri trei membri ai aceleiași familii, printre care și un copil, în regiunea Belgorod, situată în apropierea graniței cu Ucraina.