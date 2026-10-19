Volodimir Zelenski spune că ar candida dacă alegerile ar avea loc în timpul războiului

El a afirmat că, pentru a organiza aceste alegeri, este dispus să caute o soluție dacă Rusia acceptă o încetare a focului de 60 de zile, deși legislația actuală prevede o perioadă de cel puțin șase luni de la încheierea războiului pentru pregătirea lor.



„Nu e doar o chestiune de legislație, ci și de măsuri de securitate”, a subliniat liderul ucrainean.



Potrivit lui, dacă SUA insistă asupra organizării alegerilor, Ucraina are nevoie de un armistițiu de cel puțin 60 de zile.



„Dacă într-adevăr vor aceasta, am spus: dați-ne măcar un armistițiu de 60 de zile... Doar 60 de zile, și vom face tot ce ne stă în putință să ne modificăm legislația și să pregătim infrastructura de securitate necesară”, a menționat președintele ucrainean.



În același timp, el a spus că este necesar să li se ofere și militarilor oportunitatea de a vota, „deoarece ei ne apără țara”.



Zelenski a respins sugestia că nu-și dorește alegeri, subliniind că decizia privind cine va conduce țara trebuie să le aparțină ucrainenilor.



Întrebat dacă ar candida la următoarele alegeri în cazul în care Ucraina ar putea organiza un astfel de scrutin, Zelenski a răspuns: „Dacă se întâmplă în timpul războiului, desigur, este de datoria mea, pentru că trebuie să-mi apăr țara pe toată durata acestui război”.



Conform Ukrinform, preluat de agerpres.ro, Volodimir Zelenski a afirmat că o trecere oficială a SUA de partea Rusiei ar fi o „greșeală istorică și o mare tragedie”, în timp ce continuă să-l considere pe președintele american, Donald Trump, un aliat.



Ucraina a organizat ultimele alegeri prezidențiale în 2019. În 2022, pe fondul conflictului cu Rusia, în țară a fost instituită legea marțială, ceea ce a dus la interzicerea alegerilor din motive de securitate, notează Xinhua.



Mai devreme luna aceasta, președintele SUA, Donald Trump, a cerut Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale.