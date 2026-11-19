Într-un interviu exclusiv acordat corespondentului NBC News, Richard Engel, la Kiev, Zelenski a afirmat că Trump și președintele chinez Xi Jinping dispun de suficientă putere pentru a-l opri pe Putin prin sancțiuni coordonate și restricții comerciale impuse Rusiei.

Declarațiile au fost făcute înaintea summitului de joi, 19 noiembrie, de la Shenzhen, în China, unde Trump, Putin și Xi vor discuta despre războiul Rusiei fără ca reprezentanți ucraineni sau europeni să fie prezenți, notează DIGI24.ro.

Liderul de la Kiev a susținut că SUA și China ar putea forța Moscova să accepte un armistițiu prin impunerea de sancțiuni sau chiar prin amenințarea cu acestea.

Dacă Washingtonul și Beijingul ar lua astfel de măsuri împotriva Rusiei, „asta ar însemna sfârșitul războiului”, a afirmat el.

El a susținut că Trump și Xi aveau „suficientă putere pentru a-l opri pe Putin” într-o singură întâlnire. Întrebat dacă faptul că nu au exercitat această presiune ar indica o lipsă de voință politică, Zelenski a răspuns: „Exact asta înseamnă”.

Zelenski a respins, de asemenea, justificarea invocată de multă vreme de Kremlin pentru invadarea Ucrainei – afirmația că Rusia îi proteja pe ucrainenii vorbitori de limbă rusă de o presupusă persecuție.

La aproape cinci ani de la începerea invaziei pe scară largă, forțele ruse continuă să bombardeze orașele ucrainene, inclusiv comunitățile în care se vorbește preponderent limba rusă, contrazicând astfel afirmația Moscovei potrivit căreia războiul a fost declanșat pentru a le proteja.

„Au susținut mereu că au venit în Ucraina pentru a proteja populația vorbitoare de limbă rusă”, a declarat acesta.

Kremlinul a invocat în repetate rânduri presupusa persecuție a vorbitorilor de limbă rusă și acuzațiile de „nazism” ucrainean pentru a-și justifica invazia, afirmații pe care Kievul le-a respins ca fiind pretexte fabricate pentru cucerirea teritorială.

Zelenski a abordat, de asemenea, amenințările la adresa vieții sale, recunoscând că planurile de asasinat ale Rusiei rămân o amenințare, dar subliniind că frica nu poate dicta modul în care guvernează Ucraina.

Engel l-a întrebat pe liderul de la Kiev dacă se teme că Putin l-ar putea viza direct, mai ales în contextul în care forțele ucrainene au intensificat atacurile de la distanță pe teritoriul Rusiei. Engel a făcut referire la informațiile potrivit cărora Putin ar fi ridicat interdicția de a-l viza personal pe Zelenski, deși aceste informații nu au fost confirmate de surse independente.

Zelenski nu a exclus această posibilitate.

„Cu toții vrem să trăim”, a spus el. „Și, desigur, orice om normal vrea să trăiască și nu vrea să moară”. Dar ucrainenii, a explicat el, luptau știind că apărarea țării lor le-ar putea costa viața.

„Trăim și luptăm conștienți că putem muri apărând țara și viitorul copiilor și nepoților noștri”, a declarat Zelenski.

Engel l-a întrebat direct: ar fi dispus să-și dea viața pentru Ucraina? Zelenski a răspuns subliniind mai degrabă responsabilitățile sale decât sacrificiul personal: „Ne facem treaba, luptăm și facem ceea ce trebuie să facem”.

„Sunt președinte, fac ce trebuie să fac”.

Liderul ucrainean a afirmat că agenții ruși pregătiseră anterior mai multe tentative de asasinat împotriva sa. El și-a exprimat îndoiala că viitoarele comploturi vor avea succes, dar a recunoscut că a primit avertismente repetate din partea serviciilor de informații, a gărzilor de corp și din rapoartele mass-media.

Oficialii de securitate îl îndemnau uneori să-și modifice traseele, programul și rutina zilnică pentru a reduce pericolul. Însă Zelenski a spus că nu poate petrece fiecare zi gândindu-se dacă Rusia ar putea reuși să-l ucidă.

„Nu pot să-mi concentrez atenția asupra acestui lucru”, a spus el.

Pentru Zelenski, a permite ca astfel de amenințări să-i controleze viața ar contrazice chiar scopul rezistenței Ucrainei: „Luptăm pentru libertate”.