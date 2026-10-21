Volumul „România și Republica Moldova. Parteneriatul pentru UE” - lansat joi la Biblioteca Centrală Universitară din București

Potrivit unui comunicat transmis miercuri către AGERPRES, lucrarea reunește contribuțiile a 90 de experți, decidenți politici, negociatori, reglementatori, conducători ai marilor companii de energie și infrastructură, reprezentanți ai mediului academic, cultural și de afaceri, ai societății civile și ai instituțiilor europene, într-o analiză amplă a parcursului european al Republicii Moldova și a rolului României în acest proces.

Cartea reunește șase capitole, primul punând la dispoziția cititorului corpusul primar al procesului de aderare: cadrul de negociere, Planul de creștere economică de aproape 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, raportul de țară și evaluarea Comisiei Europene din pachetul de extindere 2025.

Al doilea capitol cartografiază triunghiul București-Chișinău-Bruxelles, inclusiv perspectivele Berlinului, Parisului și Washingtonului, iar cel de-al treilea urmărește drumul de la interconectarea sistemelor la interdependența strategică, pe trei paliere: convergența administrativă și instituțională, interconectarea fizică și digitală, convergența piețelor, a investițiilor și a capitalului.

Cel de-al patrulea volum analizează spațiul informațional, cultura și reziliența democratică, inclusiv testul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, iar al cincilea abordează geopolitica reintegrării și dosarul transnistrean. Al șaselea analizează opinia publică din Republica Moldova pe baza sondajului „Annual Survey 2026 - Republic of Moldova”.

Printre autori se numără: Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei; Cătălin Predoiu, fost viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne; Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European; Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei; Clara Volintiru, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe; Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România; Dumitru Alaiba, fost viceprim-ministru al Republicii Moldova; Vasile Pușcaș, fost negociator-șef al României cu Uniunea Europeană; academicienii Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei; Ion Sterian, Răzvan Popescu, Bogdan Badea, Corina Popescu și Dan Barna, alături de analiști, diplomați, antreprenori și jurnaliști de pe ambele maluri ale Prutului etc.

Volumul include și mesajul Alteței Sale Regale Principele Radu al României.

Lansarea de la București va fi urmată de evenimente similare programate la Chișinău și la Bruxelles.

Inițiată de Marius Stoian și Bogdan Gavrilă, Seria Caiete Documentare este editată, din anul din 2018, de Club România și distribuită gratuit, în regim necomercial. Volumul anterior, Caietul Documentar nr. 9, a fost dedicat aderării României la OCDE.