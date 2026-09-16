Von der Leyen propune un Consiliu European de Securitate, pe fondul atacurilor Rusiei și al slăbirii alianței cu SUA

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că va propune un nou forum de securitate pentru liderii UE și ai țărilor cu viziuni similare, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești și la deteriorarea relațiilor transatlantice.

„De mult timp discutăm despre un format la nivel de lideri axat pe securitatea continentului nostru, împreună cu parteneri precum Ucraina, Regatul Unit, Norvegia, Canada și alte țări implicate”, a afirmat ea în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, notează hotnews.ro.

„Acest lucru este și mai urgent acum, având în vedere natura și amploarea riscurilor implicate – de aceea ne vom prezenta ideile pentru a transforma Consiliul European de Securitate într-o realitate”, a spus ea.

„Urgența este evidentă”, a insistat ea.

Temerile UE

Propunerea subliniază temerile tot mai mari că Europa nu este în măsură să facă față încălcărilor spațiului aerian, atacurilor cibernetice și tentativelor de sabotaj care se înmulțesc rapid, pe fondul tensiunilor legate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în condițiile în care NATO ezită să-și intensifice răspunsul din teama de a declanșa un război cu Rusia.

NATO s-a afundat, de asemenea, în conflicte cu președintele SUA, Donald Trump, care a amenințat că va anexa Groenlanda la începutul acestui an și care își reorientează forțele americane din Europa, alimentând îndoielile cu privire la angajamentul Washingtonului față de alianța transatlantică.

Un „articol 4” pentru Europa

„Aceasta este o Europă care își apără reciproc interesele”, a spus von der Leyen, „așa cum am făcut-o când am luat apărarea Groenlandei atunci când a fost amenințată.”

Von der Leyen a afirmat că nivelul de pregătire al UE trebuie sporit, întrucât sistemele existente „au fost concepute pentru o lume diferită”.

Ea a susținut că UE are nevoie de „un propriu manual de contracarare a amenințărilor hibride” și de strategii privind modul în care poate răspunde la incidente care se situează chiar sub pragul agresiunii armate.

Ea solicită în acest context un echivalent al articolului 4 din Tratatul NATO la nivelul UE, „un protocol de securitate de urgență”.

Articolul 4 din Tratatul NATO stabilește că statele membre se vor consulta reciproc ori de câte ori vreunul dintre ele consideră că îi sunt amenințate integritatea teritorială, independența politică sau securitatea.

„Atunci când este declanșat de un stat membru, toate statele membre ar trebui să se reunească pentru a coordona un răspuns european menit să descurajeze o escaladare ulterioară și să atenueze impactul”, a afirmat ea.

Nu e o propunere nouă

Lansată pentru prima dată în anii 1980, ideea unui Consiliu European de Securitate a fost propusă și respinsă de mai multe ori de atunci.

Reapărută în urma divizării UE cu privire la războiul din Irak din 2003, ideea a primit un nou impuls în 2017 din partea fostului președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a președintelui francez Emmanuel Macron, dar a eșuat din cauza reticenței Regatului Unit.