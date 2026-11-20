„Condamn cu fermitate această încălcare a spațiului aerian polonez”, a declarat ea într-o conferință de presă la Bruxelles, scrie Agerpres.

Rachete rusești au căzut vineri în Polonia, nu departe de granița cu Ucraina, provocând reacții puternice din partea Varșoviei, NATO, Uniunii Europene și Marii Britanii, toți aliați ai Kievului.

Două rachete rusești și probabil o dronă cu reacție au căzut în sud-estul Poloniei, fără a provoca răniți, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Această încălcare a spațiului aerian polonez a avut loc în timpul unui alt atac masiv cu mai multe valuri de drone și rachete rusești împotriva Ucrainei.