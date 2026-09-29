Voucherul cultural ar putea ajunge la 2 000 de lei și va include și sportul

Potrivit deputatului, beneficiarii pot cheltui toți banii pentru cultură sau pentru sport ori vor putea împărți suma, în funcție de propriile preferințe. Voucherul va fi acordat, ca și în prezent, tinerilor care împlinesc 18 ani și va putea fi utilizat timp de 12 luni din ziua aniversării.

Maxim Potîrniche menționează că pentru componenta sportivă sunt propuse trei categorii de cheltuieli. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii sportive, precum abonamente, antrenamente sau servicii de medicină sportivă, dar și pentru procurarea echipamentelor necesare practicării unui sport. De asemenea, voucherul ar putea fi folosit pentru accesul la evenimente și activități sportive.

Deputatul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate a precizat că proiectul va fi supus consultărilor publice în Parlament înainte de stabilirea formei finale. La discuții sunt invitați tinerii, organizațiile de tineret, federațiile și cluburile sportive, precum și organizațiile care lucrează cu persoane cu dizabilități. Prima rundă de consultări este programată pentru 5 octombrie, la ora 14:00.

Voucherul cultural are o valoare de 1 000 de lei și se acordă automat tinerilor care împlinesc 18 ani și care dețin semnătură electronică. Potrivit datelor prezentate de deputat, numărul beneficiarilor a crescut de la 3 521 în 2023 la 9 554 în 2025. În total, în cei trei ani de la lansare, au fost acordate 17 350 de vouchere.