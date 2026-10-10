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Vreme frumoasă la sfârșit de săptămână

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Vreme frumoasă la sfârșit de săptămână

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru acest sfârșit de săptămână, cu temperaturi maxime de +22..+27 de grade Celsius ziua. Cerul va fi variabil, iar noaptea, minimele vor fi de +8..+14 grade, transmite IPN.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă, în zona de nord, temperaturile vor coborî până la +3..+7 grade noaptea. În prima zi de weekend nu se prevăd precipitații, în schimb, duminică vor cădea izolat ploi de scurtă durată. De asemenea, noaptea și dimineața se va forma izolat ceață slabă.

Vremea va fi frumoasă și luni, cu cer variabil, dar temperaturile va scădea până la +16..+21 de grade. Izolat se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est spre nord-vest.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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