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Vremea se răcește brusc în toată R. Moldova. Meteorologii au emis Cod galben

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Vremea se răcește brusc în toată R. Moldova. Meteorologii au emis Cod galben

Temperaturile vor scădea brusc în Republica Moldova, cu 10 grade Celsius și mai mult. Meteorologii au emis un Cod galben de răcire accentuată a vremii, valabil din seara zilei de 13 noiembrie, ora 18:00, până pe 14 noiembrie, ora 10:00.

Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul menționat, temperatura aerului va înregistra o scădere semnificativă. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială, iar avertizarea ar putea fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

În contextul răcirii accentuate a vremii, cetățenilor li se recomandă să poarte haine călduroase, adaptate temperaturilor de afară, și să limiteze expunerea prelungită la frig, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență în trafic, mai ales în orele dimineții, când temperaturile scăzute pot favoriza formarea poleiului, dacă există umiditate pe carosabil.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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