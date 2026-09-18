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Vremea se răcește de luni. Temperaturile vor scădea cu până la 8 grade Celsius

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Vremea se răcește de luni. Temperaturile vor scădea cu până la 8 grade Celsius

Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va aduce inclusiv ploi de scurtă durată.

Contactată de IPN, Nadejda Stolear, meteorologul de la Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, a precizat că pe 20 septembrie temperaturile diurne vor ajunge la +23…+28 de grade Celsius. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne vor fi de +19…+22 de grade Celsius. Din 22 septembrie, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între +15… +21 de grade.

Nadejda Stolear menționează că și nopțile vor fi mai răcoroase. De la +11…+16 grade Celsius pe 21 septembrie, acestea vor coborî până la +7…+12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius.

De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce intră în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit Cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale.

Pe râul Prut, Codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un Cod galben, cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni-satul Brânza este instituit Cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale.

Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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