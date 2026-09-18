Vremea se răcește de luni. Temperaturile vor scădea cu până la 8 grade Celsius

Contactată de IPN, Nadejda Stolear, meteorologul de la Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, a precizat că pe 20 septembrie temperaturile diurne vor ajunge la +23…+28 de grade Celsius. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne vor fi de +19…+22 de grade Celsius. Din 22 septembrie, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între +15… +21 de grade.

Nadejda Stolear menționează că și nopțile vor fi mai răcoroase. De la +11…+16 grade Celsius pe 21 septembrie, acestea vor coborî până la +7…+12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius.

De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce intră în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit Cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale.

Pe râul Prut, Codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un Cod galben, cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni-satul Brânza este instituit Cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale.

Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare.