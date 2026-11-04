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Vremea se răcește la sfârșitul săptămânii. Temperaturile nocturne vor coborî până la -5 grade Celsius

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Vremea se răcește la sfârșitul săptămânii. Temperaturile nocturne vor coborî până la -5 grade Celsius

Vremea se va răci spre sfârșitul săptămânii, cu temperaturi de până la -5 grade Celsius în nopțile de 8 și 9 noiembrie. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, răcirea este cauzată de pătrunderea unei mase de aer polar pe continentul european.

Șeful Direcției prognoze meteorologice, Ghennadii Roșca, a declarat pentru IPN că, în perioada 5-11 noiembrie, temperaturile diurne vor varia între +5 și +11 grade Celsius, cu excepția zilei de sâmbătă, când maximele vor fi cuprinse între +3 și +8 grade.

Noaptea, temperaturile vor oscila între 0 și +5 grade Celsius, cu excepția nopților de 8 și 9 noiembrie, când vor coborî până la -5 grade. Potrivit meteorologului, valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice pentru această perioadă, iar răcirea va fi de scurtă durată.

Ploi slabe și izolate sunt posibile pe 10 și 11 noiembrie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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