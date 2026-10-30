Vremea se răcește treptat. Ploi slabe în weekend și la începutul săptămânii

Weekendul începe cu cer noros și ploi slabe în nordul și sudul republicii, în timp ce în Centru vremea va fi mohorâtă. Sâmbătă, temperaturile vor varia între 9 și 12 grade în centrul R. Moldova. În nord se așteaptă ploi slabe și maxime de până la 9 grade, în timp ce în sud vor fi, de asemenea, precipitații slabe, iar termometrele vor fi de maximum 14 grade.

Duminică va fi cer variabil în toată R. Moldova, dar nu sunt anunțate precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge la 9 grade în nord, 12 grade în centru și 14 grade în sud.

La începutul săptămânii viitoare, vremea se va răci: în nord și centru se așteaptă cer noros, iar maximele vor fi de 7, respectiv de 10 grade. În sud sunt prognozate ploi slabe și temperaturi de până la 12 grade.

Mijlocul săptămânii va aduce cer predominant noros, iar temperaturile vor fi în scădere. În nord, valorile termice nu vor depăși 6 grade, în centru vor ajunge la 9 grade, iar în sud, la 11 grade. Nopțile vor deveni tot mai reci, cu minime de până la 2 grade în nordul republicii.