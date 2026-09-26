Vulcanul Etna a erupt din nou. Toate zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate

Compania care administrează aeroportul din orașul Catania (sudul țării) limitase iniţial activitatea pe aeroport până sâmbătă după-amiază, dar în cele din urmă a decis „suspendarea tuturor operaţiunilor de zbor, atât sosirile, cât şi plecările, până mâine, duminică, la prânz”, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres și Hotnews.

„Pasagerii sunt rugaţi să verifice la compania aeriană starea zborului lor la înainte de a se îndrepta spre aeroport”, conform unui comunicat difuzat pe reţelele sociale.

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) emisese în cursul dimineţii o alertă de nivel „roşu”, cel mai înalt, ca urmare a acestei noi erupţii.

INGV a confirmat în buletinul său prezenţa unui nor de cenuşă vulcanică la 4 kilometri altitudine, care se deplasează spre sud, în direcţia oraşului Catania.

Pe lângă erupţie, oraşul sicilian a fost afectat și de o furtună intensă, însoţită de ploi, notează agenția de presă EFE.

Etna este un vulcan foarte activ, care provoacă adesea probleme în funcţionarea aeroporturilor din oraşele din apropiere. Cel mai recent eveniment similar a avut loc joi.

Anul acesta, erupţiile sale continue, începând cu 7 august, au provocat haos în plin sezon estival, norii de cenuşă obligând la anularea şi devierea a numeroase zboruri în Sicilia.