Articolul 5 prevede apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unuia dintre membrii NATO.

Potrivit sursei Washington Post după încheierea războiului, Putin ar urma să fie obligat să retragă trupele de la granița ucraineană. Dacă lansează o nouă ofensivă, NATO și-ar redisloca prompt forțele în Ucraina. Mai mult, toate sancțiunile ar fi reintroduse.

„Cuvântul-cheie este «simetrie»”, a declarat sursa.

Aceasta a adăugat că reprezentanții americani și europeni au discutat, de asemenea, modalități de a monitoriza respectarea acordurilor de către Rusia și de a stabili comunicări operaționale în cazul unei crize, potrivit articolului preluat de The Moscow Times, citat de DIGI24.ro

Pe 19 noiembrie, trimisul special al președintelui SUA, Jared Kushner, a declarat că Washingtonul a convins Kremlinul să „relaxeze” conceptul garanțiilor în stil NATO pentru Ucraina. El a dat asigurări că Donald Trump este deschis să ofere astfel de garanții, dar acestea trebuie să fie în conformitate cu interesele SUA și să facă parte dintr-un acord de securitate mai amplu.

Potrivit unei surse citate de Washington Post, Kushner l-a avertizat pe Putin: „Acest război a început ca un război cu Ucraina. Acum este un război prin intermediari cu Europa”, astfel încât riscurile de securitate cresc pentru toate părțile.

În centrul conflictului se află dorința Ucrainei de a părăsi sfera de influență a Rusiei și de a se alătura Uniunii Europene. Putin a vrut să prevină acest lucru, dar, potrivit negociatorilor, nu a reușit. Kushner a scris despre „progrese semnificative” în ceea ce privește acordul ca Kievul să aibă „o cale către aderarea la UE care ar asigura viitorul pe termen lung al Ucrainei în Europa”.

Oficiali europeni au declarat publicației că intenționează într-adevăr să creeze o „procedură specială” pentru analizarea cererii de aderare a Ucrainei la UE, deși întregul proces ar putea dura până la zece ani.

Problema teritorială rămâne unul dintre principalele obstacole în calea unui acord de pace. Putin cere cedarea Donbasului, în timp ce Kievul respinge această condiție. În noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au ridicat pentru prima dată posibilitatea ca țara să adere la NATO în schimbul părăsirii regiunii. El a adăugat că, dacă negociatorii americani reușesc să elaboreze un pachet care să includă garanții de securitate, fonduri pentru reconstrucție după război și un număr nelimitat de efective ale Forțelor Armate Ucrainene, va supune problema unui referendum național.

Comentând discursul lui Kushner, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că orice opțiune de „cvasimembru” al Ucrainei în NATO este inacceptabilă pentru Moscova. El a subliniat că Kievul trebuie să accepte cererea Rusiei de a nu adera la Alianța Nord-Atlantică și abia apoi pot fi discutate garanții de securitate.