WSJ: Iranul a obţinut imagini satelitare de înaltă rezoluţie de la chinezi înaintea unui atac în urma căruia au murit trei soldaţi americani în Iordania

Oficialii au afirmat că Washingtonul a stabilit o legătură între aceste imagini şi atacul din 17 iulie, calificându-le drept cea mai clară dovadă de până acum că sprijinul acordat de China Iranului în timpul războiului a avut consecinţe letale pentru forţele americane, scrie News.RO.

Oficialii americani nu au identificat entităţile chineze implicate şi nu susţin că Beijingul ar fi implicat direct, dar aceştia au precizat că Teheranul a obţinut imagini atât înainte, cât şi după atacul asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti, unde rachetele balistice au lovit o zonă rezidenţială, ucigând trei soldaţi americani şi rănind alţi patru.

Conform articolului, cel mai clar semn de până acum că asistenţa chineză acordată Iranului în timpul războiului a avut consecinţe mortale pentru forţele americane, iar oficiali americani de rang înalt au ridicat această problemă în discuţiile cu omologii chinezi, care au respins acuzaţiile şi au cerut dovezi.

Aceste informaţii ar putea agrava tensiunile înaintea summitului planificat între preşedintele Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping, planificat pe 24 septermbrie.

Ministerul chinez de Externe a acuzat entităţi pe care nu le-a numit că încearcă să-l asocieze cu conflictul. De asemenea, administraţia americană a încercat să evite tensiunile publice cu Beijingul care ar putea pune în pericol summitul.

Articolul menţionează, de asemenea, că Washingtonul a sancţionat în luna mai trei firme chineze pentru vânzarea de imagini către Iran, iar oficialii americani sunt acum îngrijoraţi că datele chinezeşti ar putea ajuta Teheranul să vizeze navele de război americane din regiune.