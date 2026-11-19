Preşedintele chinez a mai spus c[ armele nucleare ar trebui interzise în mod cuprinzător şi distruse complet, având ca obiectiv final crearea unei lumi fără arme nucleare, a declarat el joi, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele SUA Donald Trump şi cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Mă bucur să colaborez cu preşedintele Trump pentru îmbunătăţirea relaţiilor sino-americane”, a adăugat Xi Jinping.

Xi le-a spus lui Trump şi lui Putin că trebuie „să se facă tot posibilul” pentru a preveni un război nuclear, notează presa de stat, scrie News.ro.

De asemenea, Xi Jinping a afirmat: China, Statele Unite şi Rusia trebuie să „menţină pacea mondială”

Liderul chinez a declarat că summitul trilateral cu liderii americani şi ruşi are o „importanţă fundamentală” pentru viitor şi că cei trei au misiunea de a „menţine pacea mondială”. Mai devreme, el l-a îndemnat pe Donald Trump să „continue să facă” ceea ce este necesar pentru a evita „turbulenţele”.