Yandex a câștigat și a scos din R. Moldova peste 7 milioane de euro într-un singur an. A trimis înapoi doar o amendă

Aproape 40 000 de euro plecau înspre Trezoreria Republicii Moldova din Emiratele Arabe Unite pe 5 octombrie, din contul unei firme din grupul Yandex, se menționează într-un articol publicat de Europa Liberă.

Potrivit sursei, banii reprezintă o amendă pe care o companie soră din acest grup rusesc – anume MLU B.V. – o primise la Chișinău, în 2025, pentru refuzul de a prezenta Consiliului Concurenței lista șoferilor care lucrează în R. Moldova cu ajutorul aplicației sale de taxi.

MLU este firma din spatele aplicațiilor de taxi Yandex Pro și Yandex Go - prima este folosită de taximetriști sau firmele de taxi, iar cealaltă de călători.

În mai 2026, această companie a primit o amendă de 100 de milioane de euro și în Olanda, unde își are sediul, pe motiv că a colectat și a stocat pe servere din Rusia datele clienților și șoferilor din Norvegia și Finlanda.

Concret - scanări ale permiselor de conducere, adrese de domiciliu, date de contact, numere de cont, locații precise, istoricul curselor, fotografii, conținutul conversațiilor din chat și coduri de asigurări sociale.

Suspiciuni cu privire la datele pe care aplicațiile Yandex le colectează de la șoferii și clienții săi au planat, în ultimii ani, și în R. Moldova. De fiecare dată, compania s-a apărat, spunând că informațiile sunt păstrate de firmele europene ale grupului, adică nu sunt trimise în Rusia.

Yandex: am distrus datele. Cum s-a ajuns la amendă, la Chișinău?

Între 2023 și 2025, Consiliul Concurenței a cerut de cel puțin patru ori companiei din spatele Yandex Go și Yandex Pro să prezinte lista șoferilor care au avut cel mai înalt nivel din programul de loialitate – „Platină” – și a celor care au primit bonusuri de la Yandex între 2022 și 2025.

Cererile au fost adresate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de taxi și aplicațiilor de taxi din R. Moldova.

La acea vreme, compania internațională din spatele celor două aplicații folosite în R. Moldova se numea Ridetech International, cu sediul în Olanda.

Pe 20 noiembrie 2025, Consiliul Concurenței a amendat această companie cu 776.363 lei – adică 39.420,33 de euro – pentru refuzul de a furniza informațiile cerute.

Numai că la acea dată Ridetech International nu mai exista, de facto – fusese absorbită cu o lună mai devreme de MLU, firma soră din același grup Yandex.

Odată cu firma absorbită, MLU a preluat și dosarul de la Chișinău, iar pe 22 decembrie 2025 a dat în judecată Consiliul Concurenței, cerând anularea amenzii.

În instanță, firma nouă a susținut că informațiile cerute de Consiliu au fost distruse înainte ca Ridetech International să fie preluată și radiată. Ca dovadă, compania a depus un certificat care ar arăta ștergerea datelor personale ale șoferilor.

„Nu este vorba despre un refuz sau o tergiversare sau rea-credință, ci despre o imposibilitate obiectivă și juridică de executare a obligației”, au precizat reprezentanții grupului Yandex, în timpul procesului de la Chișinău.

Judecătorii au reținut că MLU nu a demonstrat, la prima vedere, că datele nu se află printre cele preluate prin fuziune și au menținut obligația ca Yandex să dea informațiile Consiliului Concurenței.

Reprezentanții instituției de la Chișinău au spus Europei Libere că, până pe 13 octombrie, Yandex nu a transmis aceste date.

Documentele judiciare consultate de Europa Liberă în procesul Consiliul Concurenței vs. Yandex nu spun când au fost șterse datele și nici unde erau stocate.

Europa Liberă a solicitat un punct de vedere de la Yandex cu privire la datele colectate din R. Moldova. Nu am primit un răspuns până la publicarea acestui articol.

Cert este că, zilele trecute, în contextul atacurilor Ucrainei asupra serverelor Yandex din Rusia, utilizatorii aplicațiilor Yandex din R. Moldova au semnalat că acestea funcționează cu dificultate – fapt recunoscut de firma rusă, care a dat asigurări că lucrează la remedierea situației.

Cifră de afaceri de 7 milioane de euro și taxe 0

În timpul procesului prin care MLU voia să scape de amenda de aproape 40.000 de euro primită de la Consiliul Concurenței, compania a afirmat că plata acestei sume putea duce la „compromiterea ireversibilă” a situației economice a companiei.

Argumentul nu a stat în picioare. Curtea de Apel Centru, care a respins cererea MLU în iunie 2026 și a publicat hotărârea pe 30 septembrie, a stabilit că suma reprezintă „0,56% din cifra de afaceri realizată în Republica Moldova în anul 2024”.

Calculul a fost făcut în baza unei cifre declarate chiar de Yandex, printr-o scrisoare trimisă la Chișinău pe 31 martie 2025, din care cităm: „Ridetech International a realizat pe teritoriul Republicii Moldova venituri estimate la 7.039.344,99 euro pentru anul 2024”.

În aceste condiții, judecătorii au stabilit că amenda nu are cum să conducă „în mod iminent la încetarea activității sau la compromiterea ireversibilă a situației economice a recurentei”.

Încrengăturile Yandex

Consiliul Concurenței a confirmat pentru Europa Liberă, pe 13 octombrie, că Yandex a plătit amenda.

Banii au fost virați pe 5 octombrie 2026 de compania YE Holding LTD. Înregistrată în Emiratele Arabe Unite, aceasta a devenit proprietara MLU în februarie 2024, odată cu restructurarea grupului Yandex.

De acolo, lanțul de proprietate ajunge, printr-un holding din Belgrad, până la Consortium.First, un fond de investiții rus care a cumpărat în 2024 afacerile Yandex din Rusia.

În toată această încrengătură de firme, care s-a complicat și mai mult după invazia Rusiei din Ucraina și a sancțiunilor occidentale, există o firmă a Yandex și la Chișinău.

Se cheamă, precum cea preluată de MLU în 2025, Ridetech și este deținută de o altă companie din grupul Yandex – Ride Technology Global FZ-LLC, și ea cu sediul în Emiratele Arabe Unite.

Este firma cu care utilizatorii din R. Moldova încheie acordul de licență pentru aplicația Yandex Go și care figurează, în documentele companiei, drept operator al datelor lor personale. Tot ea ar trebui să achite și taxele la stat pentru încasările Yandex în R. Moldova.

La numărul de telefon al acestei companii nu ne-a răspuns însă nimeni.

În 2024, anul în care Yandex a încasat 7 milioane de euro din R. Moldova, firma moldoveană Ridetech a declarat venituri zero și profit zero. Contribuții la stat, așadar, tot zero.

În 2025, firma de la Chișinău a grupului rusesc nu a raportat niciun leu din vânzări, nu a avut niciun angajat și nu a plătit impozit pe venit, încheind anul cu pierderi de 82.190 de lei și 101.081 de lei în cont, arată situațiile financiare consultate de Europa Liberă.

Cum este posibil, așadar, ca o firmă care încasează milioane de euro pe an să plătească 0 lei la buget?

Un răspuns îl putem găsi dacă facem o plată prin aplicația Yandex Go și verificăm unde ajung banii.

Europa Liberă a făcut experimentul.

Plata pentru o cursă individuală a ajuns la Yandex Go Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Plata pentru un abonament lunar de 39,9 de lei a ajuns la Yandex Plus în Almatî, Kazahstan.

Legea „Yandex” staționează în Parlament

La Chișinău, în special în ultimii ani, sintagma „evaziune fiscală” a început să fie din ce în ce mai des asociată cu Yandex, inclusiv la cel mai înalt nivel. Nicio companie din grup nu a fost, însă, acuzată oficial de vreo încălcare a legii – financiară sau de altă natură.

În iunie 2026, Parlamentul părea să fi găsit soluția.

Pe 4 iunie, 63 de deputați au votat în prima lectură un proiect al deputaților PAS Alexandr Trubca și Marina Morozova. Proiectul obligă platformele de taxi să proceseze plățile exclusiv prin instituții financiare din R. Moldova. Guvernul urma să stabilească și o procedură prin care platformele să poată fi suspendate.

Doar că proiectul nu a mai ajuns la votul final.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a recunoscut, într-o emisiune la TV8 pe 12 octombrie, că autoritățile și-au făcut iluzii în privința Yandex: faptul că firma e înregistrată în Olanda, a admis el, nu înseamnă neapărat că și serverele cu datele utilizatorilor se află acolo.

„Vom corecta, promit”, a spus spicherul Grosu.