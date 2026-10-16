Yandex Go este pregătită să coopereze cu autoritățile din Republica Moldova: datele utilizatorilor sunt prelucrate pe servere din UE

„Suntem deschiși dialogului cu autoritățile publice și suntem pregătiți să furnizăm, în conformitate cu procedurile stabilite, informațiile solicitate. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Yandex Go din Republica Moldova sunt prelucrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor personale. Pentru prelucrarea datelor utilizatorilor Yandex Go din Moldova folosim serverele unui furnizor global de top, amplasate pe teritoriul Uniunii Europene și supuse legislației europene, inclusiv Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)”, au precizat reprezentanții Yandex Go, transmite IPN.

Amintim că, la 15 octombrie, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a decis inițierea unei evaluări aprofundate a activității Yandex Go în Republica Moldova. Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP), verificarea vizează analiza potențialelor riscuri în domeniul securității informaționale, al protecției datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și al structurii de control asupra companiei.

În cadrul procedurii, Yandex Go urmează să prezinte, în termen de 20 de zile, documentele și informațiile prevăzute de legislație, inclusiv date privind structura de proprietate și beneficiarii efectivi. Totodată, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal i-a fost solicitată elaborarea unei analize detaliate a proceselor de colectare, prelucrare, stocare și transmitere a datelor utilizatorilor platformei.

În comunicatul oficial al ASP se mai precizează că Yandex Go nu prestează servicii de taxi, ci oferă operatorilor locali dreptul de a utiliza platforma sa tehnologică. Potrivit instituției, pentru utilizarea serviciului, operatorii din Republica Moldova achită un comision de 12% din valoarea călătoriei, la care se aplică TVA în cotă de 20%. În anul 2025, veniturile la bugetul de stat din TVA-ul aferent comisioanelor Yandex Go s-au ridicat la aproximativ 12,5 milioane de lei.

Subiectul contribuțiilor fiscale generate de activitatea din sectorul serviciilor de taxi a fost comentat și de deputatul PAS Dorian Istratii, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

„Privitor la achitările care nu s-au făcut. Nu e adevărat că nu s-a făcut achitări. Nemijlocit din activitatea de antreprenoriat care utilizează tot șoferii de taxi, vin bani pe conturi și se achită și TVA, și impozite, din ceea ce vine pe conturile lor. De aceea nu trebuie să invocăm astfel de momente, trebuie să așteptăm investigația guvernului pe acest caz și guvernul va ieși și va spune clar, câți bani au plătit, în ce an au plătit și câți bani au plătit impozite”, a precizat deputatul.

ASP a precizat că deciziile privind activitatea Yandex Go vor fi luate după finalizarea evaluării și analiza riscurilor identificate. În funcție de rezultate, autoritățile pot impune condiții sau restricții suplimentare. La rândul său, Yandex Go își reafirmă disponibilitatea de a coopera în mod constructiv cu autoritățile competente din Republica Moldova și de a furniza, conform procedurilor stabilite, informațiile solicitate.