Yandex Go, în vizorul autorităților. Guvernul verifică riscurile pentru securitatea statului și protecția datelor personale

Decizia a fost luată pe 15 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS). În funcție de rezultatele verificărilor, autoritățile ar putea impune restricții sau chiar suspenda activitatea platformei.

Potrivit Guvernului, evaluarea va viza inclusiv eventualele interferențe ale grupului Yandex în activitățile investiționale din Republica Moldova. Compania are la dispoziție 20 de zile pentru a prezenta documentele solicitate de autorități, inclusiv informații despre structura de proprietate și beneficiarii efectivi.

Totodată, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal urmează să întocmească un raport detaliat privind modul în care Yandex Go colectează, prelucrează, stochează și transmite datele utilizatorilor, precum și respectarea legislației naționale.

Autoritățile susțin că verificările sunt necesare pentru a identifica eventualele riscuri de acces neautorizat la volume importante de date personale ale cetățenilor.

„Înțelegem că un număr mare de cetățeni și șoferi utilizează această platformă. Tocmai de aceea, trebuie să investigăm potențialele riscuri legate de utilizarea neautorizată a datelor personale”, se arată în comunicatul Guvernului.

Legislația permite Consiliului să impună condiții și restricții asupra investițiilor, inclusiv măsuri care pot duce la înstrăinarea participațiilor și activelor sau la suspendarea activității. Aplicarea unor asemenea sancțiuni va depinde însă de rezultatele evaluării și de riscurile constatate.

Guvernul a prezentat și date privind activitatea fiscală a platformei. Yandex Go nu prestează direct servicii de taxi, ci oferă operatorilor dreptul de utilizare a aplicației, pentru care percepe un comision standard de 12% din valoarea fiecărei curse. Pentru acest comision, operatorii achită TVA de 20%. În 2025, la bugetul de stat au fost virate aproximativ 12,5 milioane de lei din TVA-ul aferent comisioanelor Yandex.

Separat, operatorii din sectorul taxi, inclusiv cei care utilizează platforma, au achitat anul trecut circa 216 milioane de lei în impozite și contribuții, cu 42% mai mult decât în 2024.

În același timp, Serviciul Fiscal de Stat a identificat, în primele luni ale anului 2026, neconcordanțe în aproximativ jumătate dintre cursele efectuate de cei 8.781 de șoferi monitorizați. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar eventualele încălcări fiscale vor fi sancționate conform legislației.

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului urmează să prezinte rezultatele evaluării și eventualele măsuri care vor fi aplicate în cazul Yandex Go.