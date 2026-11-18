Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), acordurile vor stabili condițiile în care companiile aeriene vor putea opera zboruri între Republica Moldova și India, respectiv Kazahstan.

Autoritățile susțin că extinderea cooperării în domeniul aviației civile va oferi transportatorilor aerieni noi oportunități de dezvoltare, iar pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie.

Totodată, eventualele noi conexiuni aeriene ar putea contribui la dezvoltarea relațiilor economice și comerciale, stimularea turismului și creșterea competitivității pieței aviatice din Republica Moldova.

Autoritatea Aeronautică Civilă va participa la negocierile cu reprezentanții celor două state și la elaborarea acordurilor bilaterale.

Deocamdată, nu au fost anunțate termene pentru finalizarea negocierilor sau lansarea eventualelor curse directe. Deschiderea unor noi rute va depinde de încheierea acordurilor și de deciziile comerciale ale operatorilor aerieni.