Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în funcție de necesitățile fiecărei instituții, vor fi instalate și panouri fotovoltaice, colectoare solare, pompe de căldură și sisteme de ventilare cu recuperare de căldură.

În primul lot sunt incluse liceele teoretice „Onisifor Ghibu” din Orhei, „Grigore Vieru” din Briceni, „Mihai Eminescu” și „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Drochia, „Alexei Mateevici” din Dondușeni, precum și Gimnaziul „Mihai Eminescu” din Telenești.

Al doilea lot cuprinde liceele teoretice „Boris Dînga” din Criuleni, „Ion Pelivan” din Răzeni, „Constantin Stere” din Abaclia și „Ivan Vazov” din Taraclia.

Lucrările fac parte din proiectul „Tranziția durabilă prin eficiență energetică în Moldova”, care vizează reabilitarea energetică a 46 de instituții de învățământ. Acesta este finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Fiduciar Multidonator M-Grow, susținut de Austria, Irlanda, Norvegia și Regatul Unit.

La licitație pot participa companii din țară și de peste hotare, cu experiență în domeniu. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 11 ianuarie 2027.