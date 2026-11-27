10 grădinițe și 16 școli au depus dosarele din raioanele Căușeni, Drochia, Hâncești, Ceadâr-Lunga, Soroca, precum și municipiile Bălți și Chișinău au depus dosarele la ediția din acest an. Participanții au fost selectați în funcție de implicarea în promovarea educației incluzive, accesibilitatea instituțiilor, nivelul de colaborare între părinții, autoritățile publice și organizațiile societății civile.

Trofeul „Alexandra Grajdian”, acordat pentru curaj și inovație în promovarea educației incluzive, a revenit Grădiniței nr. 36 „Ilenuța” din municipiul Bălți. Instituția a fost apreciată pentru dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă, crearea unui mediu accesibil și prietenos pentru copii și rezultatele obținute în susținerea celor cu cerințe educaționale speciale și a celor aflați în situații de vulnerabilitate.

La categoria instituții de învățământ preuniversitar, trofeul a revenit Liceului Teoretic „Ștefan Holban” din satul Cărpineni, raionul Hâncești. Instituția are 650 de elevi, dintre care 37 sunt copii cu cerințe educaționale speciale, 28 sunt de etnie romă, iar opt au venit din străinătate în ultimii trei ani. Peste 40 de elevi beneficiază de servicii logopedice. Directoarea liceului, Tamara Macari, a menționat că distincția reprezintă munca întregii comunități școlare, a cadrelor didactice și a părinților, care contribuie la susținerea fiecărui copil.

Alte instituții preșcolare premiate sunt Grădinița nr. 8 „Floricica” din Drochia, Grădinița nr. 1 „Albăstrea” din UTA Găgăuzia și Instituția de Educație Timpurie „Prichindel” din satul Fârlădeni, raionul Căușeni. Mențiuni au mai primit și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni, Liceul Teoretic „Maxim Gorki” din Bălți, Liceul Teoretic „Meșterul Manole” din Sălcuța, raionul Căușeni, și Liceul Teoretic Grătiești din municipiul Chișinău.

Secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a subliniat că Republica Moldova a parcurs un drum important în promovarea educației incluzive, iar următorul pas presupune trecerea de la asigurarea accesului la educație la creșterea calității acesteia și la asigurarea progresului individual al fiecărui copil.

Șapte structuri teritoriale de asistență psihopedagogică au primit diplome de gratitudine pentru contribuția la identificarea și nominalizarea instituțiilor participante la concurs.