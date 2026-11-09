Zelenski a discutat cu Narendra Modi. India, dispusă să medieze între Ucraina şi Rusia situația coridoarelor de export în Marea Neagră

Negociatorii urmează să organizeze marţi şi miercuri primele întâlniri dintre Rusia şi Ucraina din ultimele luni, tocmai în momentul în care Rusia vizează cu intensitate sectorul energetic şi logistic al Ucrainei, în pragul iernii, scrie News.ro.

Kievul a declarat că va organiza separat consultări cu reprezentanţii europeni şi ai NATO, prezenţi şi ei la faţa locului.

„Prim-ministrul (indian - n.r.) a spus de mai multe ori, inclusiv direct liderului rus, că acum este momentul să se pună capăt războiului, nu să-l continuăm”, a declarat Zelenski pe X după convorbirea cu Modi.

El a mai spus că India este gata să medieze în stabilirea unor coridoare pentru exporturile de cereale din Marea Neagră, blocate de atacurile ruseşti.

Biroul lui Modi nu a oferit detalii, dar a precizat că prim-ministrul a transmis disponibilitatea Indiei de a contribui „la toate eforturile menite să asigure o soluţionare paşnică a conflictului”.