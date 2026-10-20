Zelenski a discutat telefonic cu Rubio despre rachete antibalistice, restricționarea fluxului de informații și conexiunea Starlink

„Am vorbit cu Marco Rubio și a fost o conversație substanțială, concentrată pe chestiuni importante. Îi mulțumesc pentru disponibilitatea de a ajuta și pentru poziția sa clară”, a scris Zelenski pe X, conform EFE, preluat de agerpres.ro.



„În primul rând, interceptoarele de rachete balistice”, a spus președintele Zelenski pe Telegram, potrivit AFP.



Dialogul telefonic dintre Zelenski și Rubio este primul contact public la cel mai înalt nivel pe care îl au Kievul și Washingtonul de când Ucraina a început să semnaleze, în urmă cu mai bine de o săptămână, că nu mai primește informații sensibile despre unele lansări de rachete balistice rusești.



De atunci, președintele Volodimir Zelenski a adresat de mai multe ori reproșuri în public președintelui american Donald Trump. S-a plâns, de asemenea, că funcționarea la viteza optimă a terminalelor pachetului militar de conexiune la internet Starlink folosit de armata ucraineană a încetat în momentul în care dronele folosite atingeau viteze cuprinse între 130 și 161 de kilometri pe oră.



Luni, șeful statului ucrainean a dat asigurări că SUA întârzie livrarea către Ucraina a rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot de care armata are nevoie urgent pentru a-și proteja infrastructurile de atacurile rusești cu rachete balistice.



Președintele Volodimir Zelenski a atribuit aceste limitări în ajutorul acordat de SUA presupusei intenții a administrației președintelui Donald Trump ca Ucraina să capituleze în fața Rusiei.



Liderul ucrainean a amintit, în mesajul său despre conversația telefonică cu Rubio, că discuția s-a desfășurat în timp ce contactele diplomatice între Kiev și Washington continuă pentru a identifica o soluție negociată a războiului.



Guvernul norvegian a anunțat marți că președintele Zelenski se deplasează în aceeași zi la Oslo pentru o întâlnire în acest sens cu mediatorul american Steve Witkoff, cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store și cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Celălalt mediator al SUA pentru războiul ruso-ucrainean, Jared Kushner, va participa prin videoconferință.