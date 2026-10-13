Zelenski a promulgat modificările privind educația în limbile minorităților. Nicușor Dan: Un pas important pentru românii din Ucraina

Potrivit șefului statului român, noile prevederi consolidează cadrul legal pentru studierea în limbile minorităților care sunt recunoscute drept limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv în limba română, și reprezintă un pas important în procesul de integrare europeană a Ucrainei.

Într-o postare pe rețelele sociale, Nicușor Dan a subliniat că noile dispoziții clarifică posibilitatea utilizării limbii materne nu doar în timpul orelor de curs, ci și în alte activități școlare.

”Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor”, a declarat președintele României.

Totodată, șeful statului român a precizat că Bucureștiul va continua colaborarea cu autoritățile de la Kiev și cu reprezentanții comunității românești pentru a se asigura că noile prevederi sunt aplicate efectiv.

”Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal”, a menționat Nicușor Dan.

Președintele României a evidențiat importanța acestor modificări pentru păstrarea identității naționale și culturale a românilor din Ucraina.

”Pentru etnicii români din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații”, a subliniat acesta.

Nicușor Dan consideră că noile prevederi legislative consolidează poziția Ucrainei de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, proces pe care România îl sprijină ferm.

Șeful statului român a dat asigurări că Bucureștiul va continua dialogul cu Kievul pentru protejarea drepturilor comunității românești, subliniind că apărarea intereselor românilor de pretutindeni rămâne o prioritate a României.