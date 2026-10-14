Zelenski acuză Rusia că încalcă „armistițiul energetic” anunțat de Trump: „Lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite”

„În timpul nopții, rușii au folosit 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip „loitering” împotriva infrastructurii noastre energetice și a infrastructurii critice din Kiev, regiunea Kiev și Harkov. Un atac țintit cu rachete balistice rusești îndreptat în mod specific împotriva infrastructurii energetice - tocmai acea infrastructură acoperită de încetarea focului anunțată de președintele american. Atacul a fost pe deplin deliberat și demonstrativ prin amploarea sa - Rusia nu a mai manifestat niciodată o astfel de lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite. Rusia nu consideră că declarațiile președintelui american sunt ferme”, a scris Volodimir Zelenski miercuri, pe rețelele sociale, citat de Digi24.ro.

Potrivit președintelui ucrainean, peste 600 de mii de oameni au rămas fără curent electric în urma atacurilor rusești.

„Din păcate, cel puțin 600 de mii de persoane se află acum fără energie electrică. Întreruperile de curent ar putea deveni și mai răspândite. Din păcate, s-au înregistrat pagube semnificative la instalații și echipamente - la 26 de instalații ale sistemului nostru energetic și la patru instalații din sectorul petrolier și gazier. Le sunt recunoscător echipelor de reparații, tuturor lucrătorilor din sectorul energetic ucrainean și personalului Serviciului de Urgență al Ucrainei pentru toate eforturile depuse în vederea remedierea consecințelor acestui atac rusesc. Din păcate, s-au înregistrat victime și răniți.”

Liderul de la Kiev face din nou apel la comunitatea internațională să preseze Rusia cu sancțiuni și cere rachete interceptoare Patriot pentru a contracara atacurile cu rachete balistice ale Rusiei.

„Solicităm Americii și TUTUROR celor din lume care nu închid ochii în fața realității să reacționeze – și să reacționeze cu fermitate. Rusia a irosit șansa de a dezamorsa conflictul și a ales în mod clar să-și continue războiul nebunesc de anihilare. Îi solicităm președintelui Trump să impună sancțiuni SEVERE împotriva Rusiei, mai ales având în vedere că proiectul de lege al lui Lindsey Graham, care a fost recent adoptat și promulgat, autorizează și reglementează astfel de măsuri. Președintele american dispune de toate instrumentele eficiente și necesare pentru a aduce pacea mai aproape prin forță, dreptate și presiune asupra agresorului.

Solicităm pachete suplimentare de rachete interceptoare Patriot pentru Ucraina. Este absolut corect să le spunem Statelor Unite, Europei și tuturor partenerilor noștri că nicio țară din lume nu ar trebui lăsată singură să înfrunte un actor atât de deranjat și belicos precum Rusia. Le sunt recunoscător tuturor celor care ajută Ucraina! Pacea poate veni doar prin forță, și îi cerem Americii să țină minte acest principiu al lui Reagan. Glorie Ucrainei!”, a mai scris Zelenski.

Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete balistice asupra Kievului, în noaptea de marți spre miercuri, vizând mai multe instalații energetice și provocând distrugeri în zone rezidențiale.

Explozii puternice au fost auzite în capitala Ucrainei, unde un bloc cu nouă etaje a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă.

Potrivit bilanțului preliminar, cel puțin trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite, relatează Kyiv Independent.