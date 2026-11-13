Zelenski afirmă că Europa va fi prezentă la masa următoarei runde de negocieri cu Moscova pentru oprirea războiului

"Nu putem încheia acest acord" între Moscova şi Kiev "fără ca europenii să fie prezenţi la masa negocierilor", a declarat alături de el Jared Kushner, unul dintre cei doi emisari ai lui Donald Trump.

"Cred că suntem în măsură să realizăm acest lucru împreună cu preşedintele (Vladimir) Putin", a adăugat el în faţa presei, la o bază aeriană irlandeză.

Anterior, celălalt emisar al lui Putin, Steve Witkoff, declarase la Moscova, după întâlnirea cu liderul rus la Kremlin, că oficialii europeni se vor alătura următoarei runde de negocieri privind încetarea războiului dus de Moscova în Ucraina. Cu toate acestea, există semne că negocierile se îndreaptă spre un impas, a scris "The Washington Post", preluat de news.ro.

De la Moscova, emisarii Witkoff şi Kushner s-au deplasat la Dublin pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski şi partenerii europeni şi a-i informa despre ce au discutat cu Vladimir Putin.

"În primul rând, un rezultat umanitar - vor fi eliberaţi prizonieri, iar noi ne aşteptăm la cel mai amplu schimb de prizonieri de la începutul acestui război", a anunţat Zelenski pe X.

"Al doilea rezultat - implicăm reprezentanţii europeni şi mai activ în procesul diplomatic, astfel încât aceştia să aibă un loc egal la masa negocierilor. Ucraina apără întotdeauna interesele întregii Europe", a arătat el.

"În al treilea rând, pregătim şi alte întâlniri multilaterale. Diplomaţia va rămâne activă. Mulţumesc tuturor celor care susţin Ucraina. Mulţumesc, Steve şi Jared, pentru comunicarea intensă. Mulţumesc Irlandei pentru organizarea excelentă a Summitului Comunităţii Politice Europene şi pentru găzduirea negocierilor noastre de astăzi. Glorie Ucrainei!" - şi-a încheiat Zelenski mesajul pe X.