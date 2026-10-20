Zelenski afirmă că Ucraina trebuie să se afle „la masa negocierilor „în cazul unei posibile întâlniri Putin-Trump-Xi

„Dacă este vorba despre chestiuni legate de Ucraina și de viitorul nostru, acest lucru poate fi acceptabil doar dacă suntem prezenți la masa negocierilor”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă la Oslo, în Norvegia, după discuții cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff.

Președintele american Donald Trump s-a declarat luni pregătit pentru o întâlnire cu omologii săi rus, Vladimir Putin, și chinez, Xi Jinping, în China, în noiembrie, despre care purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmase anterior că a fost „menționată”, informează Agerpres.

Guvernul chinez a dat însă asigurări marți că „nu deține informații” despre un posibil summit trilateral între Statele Unite, Rusia și China, după ce Donald Trump s-a declarat „dispus” să se întâlnească cu omologii săi pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Zelenski a declarat totodată la Oslo că Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite pentru reluarea furnizării către Kiev de informații secrete care să permită detectarea rachetelor rusești ce se apropie înainte ca acestea să lovească, notează Reuters.

Referindu-se la discuția pe care a avut-o marți dimineață cu secretarul de stat american Marco Rubio, președintele ucrainean și-a exprimat încrederea că discuțiile privind rețeaua Starlink și furnizarea de rachete interceptoare Patriot vor avea un rezultat pozitiv.

Zelenski a afirmat totodată că Ucraina nu pierde războiul împotriva Rusiei, însă Kievul pierde oameni și este hotărât să găsească modalități pentru oprirea războiului.