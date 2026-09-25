Zelenski anunță că Trump a acceptat să acorde Kievului licențe pentru a produce rachete Patriot

„În timpul ultimei noastre întâlniri, președintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală: Ucraina va primi licențe pentru producerea rachetelor Patriot”, a spus Zelenski într-o întâlnire cu presa, după întâlnirea avută cu Trump la New York în această săptămână, transmite Agerpres.

Anterior, șeful statului ucrainean a estimat că lansarea producției de Patriot în Ucraina ar putea dura „între un an și un an și jumătate”.

La începutul lui septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio indicase că Washingtonul negociază cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea de interceptoare Patriot, un dosar asupra căruia liderul de la Casa Albă a părut că și-a schimbat opinia de mai multe ori.

Rubio subliniase, totuși, că acordarea licenței nu ar oferi o „soluție imediată” la problemele cu care se confruntă Ucraina.

Chiar dacă Ucraina reușește să intercepteze majoritatea dronelor ruse, mai dificil de contracarat sunt rachetele balistice, pe care Rusia le utilizează tot mai frecvent, în special pentru a ataca marile orașe ucrainene.

Potrivit Kievului, interceptoarele PAC-3 pentru sistemele Patriot sunt singurele capabile de a distruge rachetele balistice ruse. Ele sunt foarte costisitoare și dificil de obținut, iar penuria lor la nivel mondial este agravată de războiul dintre SUA și Iran izbucnit la finalul lunii februarie.

În ultimele luni, Ucraina și Rusia și-au intensificat loviturile cu rachete și drone. Apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Ucraina.

Kievul și alte nouă capitale europene anunțaseră în iulie crearea unei coaliții de apărare antiaeriană ce include dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice, ca alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot.

Ucraina a suferit pierderi umane tot mai mari în războiul cu Rusia pe măsura epuizării stocurilor de rachete interceptoare.

Șeful statului ucrainean a estimat că stocul de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot va ajunge anul acesta la 264, în scădere de la 675 în 2023 și 364 în 2025. Statele Unite, unde se produc rachetele antibalistice respective, au dificultăți în suplimentarea livrărilor, deoarece americanii și-au consumat masiv rezervele în războiul cu Iranul.