Zelenski anunță încheierea un acord „foarte important” pentru rachete Patriot, printr-o declarație misterioasă

Liderul Ucrainei a descris acordul ca fiind „foarte important”, iar acesta vine într-o perioadă în care țara sa se confruntă cu o penurie critică de muniție pentru apărare anti-aeriană, în special de rachete Patriot, singurele arme capabile să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice rusești.

„Am ajuns la un acord – nu voi spune cu cine”

La întâlnirea cu comunitatea ucraineană din SUA, Volodimir Zelenski a anunțat că mai multe interceptoare Patriot vor ajunge în curând la Kiev, dar a evitat să dezvăluie numele țării care va furniza rachetele.

„Astăzi am ajuns la un acord — nu voi spune cu cine — privind livrarea unui lot de rachete pentru sistemele Patriot”, a declarat președintele Zelenski, citat de publicația ucraineană European Pravda , preluat de HotNews.ro.

„Este o decizie importantă, una foarte importantă. Am obținut un rezultat”, a adăugat el.

Zelenski nu a precizat când vor fi livrate rachetele și nici câte va primi Ucraina.

În timpul vizitei în SUA, președintele Ucrainei s-a adresat Adunării Generale a ONU și s-a întâlnit cu mai mulți lideri mondiali, inclusiv cu omologul său american, Donald Trup, cu care a discutat despre nevoia urgentă a Ucrainei de primi rachete Patriot pe măsură ce se apropie iarna.

Documente ale Congresului american din data de 15 septembrie indică faptul că Washingtonul este gata să aprobe transferul a 10 interceptoare Patriot din Germania către Ucraina, dar nu este clar când anume ar primi Kievul transportul. Pachetul este evaluat la 29,6 milioane de dolari, notează Kyiv Independent.