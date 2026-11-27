''Acești copii provin din teritoriile ocupate temporar din regiunile Herson și Zaporojie (sud), precum și din Crimeea'', a declarat Zelenski pe platforma X, precizând că cel mai mic dintre ei are opt ani.

Președintele ucrainean a indicat că femeia cu dizabilități locuia într-un centru de îngrijire specializat în localitatea Oleșki (sud), unde Rusia și Ucraina au declarat la sfârșitul lunii octombrie un armistițiu umanitar fără precedent, inițiat de biroul Melaniei Trump, pentru a evacua populația civilă din acest oraș ocupat de Rusia.

''Îi mulțumesc Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, pentru ajutorul și medierea sa'', a declarat Zelenski, care a recunoscut, de asemenea, rolul ombudsmanului ucrainean, Dmitro Lubineț, în procesul care a făcut posibil ca minorii și cele două femei adulte, care îi însoțeau, să ajungă pe teritoriul aflat sub controlul Kievului.

Melania Trump a anunțat joi pe conturile sale de social media că, grație cooperării sale cu Moscova și Kiev, nouă copii care fuseseră separați de o parte din rude au putut să se reunească cu familiile lor.

Zelenski a adăugat că un total de 2.875 de ucraineni s-au întors în Ucraina controlată de guvernul de la Kiev din Rusia sau din teritoriile ucrainene ocupate de la începutul invaziei.

Președintele ucrainean a mulțumit coaliției de țări care asistă Ucraina în eforturile sale de a-și recupera copiii pentru ajutorul acordat în acest tip de acțiuni.