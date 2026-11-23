„Trebuie să facem tot posibilul pentru ca reuniunea cvadripartită dintre Ucraina, Europa, SUA și Rusia să aibă loc cât mai curând posibil. Suntem pregătiți să o facem. Chiar și mâine, pur și simplu”, a afirmat Zelenski într-un discurs prin videoconferință la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO, care se desfășoară la Berlin, scrie Agerpres.

'Partenerii noștri ne-au transmis că ar dori să încerce să organizeze această reuniune înainte de Crăciun. Sperăm că ea va avea loc mai devreme', a adăugat el.

La rundele de discuții cu Ucraina mediate în prezent de emisarii americani, Rusia a refuzat prezența la masa negocierilor a aliaților europeni ai Kievului, pe care-i acuză că persistă în abordări neconstructive atât prin declarații și poziții, precum cererea inacceptabilă pentru Rusia de a desfășura trupe în Ucraina după un eventual acord de pace, cât și prin sprijinul militar și economic oferit Kievului și impunerea de noi sancțiuni Moscovei.

Însă președintele rus Vladimir Putin a declarat joia trecută, la finalul summitului APEC de la Shenzen, unde s-a întâlnit cu președinții SUA și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, că Rusia a invitat UE să-și trimită la Moscova reprezentanții pentru a clarifica obiectivele pe care le urmăresc în timp ce europenii insistă să fie acceptați la negocieri.

Totuși, Putin nu și-a dat încă acordul ca UE să ocupe un loc la viitoarele runde de negocieri, în timp ce-i acuză pe europeni că sunt parte a conflictului prin sprijinul militar și financiar oferit Ucrainei.

În discursul său de luni, Zelenski a mai cerut din nou aderarea Ucrainei la NATO ca stat cu drepturi depline, după ce Washingtonul ar fi sugerat Kievului să-i ofere, în cazul unui acord de pace, garanții de securitate similare celor prevăzute în articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Reacția Rusiei a fost însă una de respingere și a acestei sugestii. Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a precizat astfel că Moscova respinge nu doar aderarea efectivă a Ucrainei la NATO, ci și orice formulă de 'cvasi-aderare' sau alte 'soluții creative'.

Potrivit lui Zelenski, 'NATO este soluția' pentru Ucraina, el argumentând în discursul său de luni că, 'cu o armată ucraineană puternică, NATO în sine va fi categoric mai puternică'.

Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina are nevoie de claritate asupra unor viitoare garanții de securitate. 'Avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Ce țări vor susține Ucraina dacă ea este atacată din nou? Ce vor face în mod exact partenerii noștri din punctul de vedere al reacției? Ce trupe vor fi desfășurate în avans pe teritoriul nostru? Cât vor costa toate acestea? Și va funcționa aceasta cu adevărat?', a întrebat el.