Zelenski a instruit Ministerul Apărării să intensifice comunicarea cu Statele Unite în acest scop, informează EFE, preluat de agerpres.ro.



„Contăm pe Pentagon să elibereze transporturile pe care le așteptăm”, a scris Zelenski pe platforma X, referindu-se la rachetele interceptoare PAC-2 și PAC-3 pentru sistemul Patriot, care - conform plângerilor repetate de la Kiev - au fost plătite de partenerii Ucrainei și pe care administrația președintelui Donald Trump nu le-a livrat la timp.



„Am instruit Ministerul de Externe al Ucrainei să contacteze fiecare dintre partenerii care au început deja să pregătească pachete de apărare aeriană. Livrările trebuie accelerate”, a declarat președintele ucrainean cu privire la eforturile depuse pentru a asigura surse suplimentare de aprovizionare cu rachete antibalistice pentru Ucraina.



Zelenski a explicat că atacul rusesc a vizat infrastructura energetică, feroviară și logistică, dar și cele trei poduri peste râul Nipru care au trebuit să fie închise la Kiev din cauza pagubelor suferite vineri dimineață.



Printre țintele energetice lovite de ruși, președintele ucrainean a evidențiat „substațiile electrice și liniile de distribuție care alimentează centralele nucleare și conectează rețeaua electrică ucraineană” la țările vecine ale UE, care îi transmit energie pentru a face față crizelor de generare cauzate de bombardamente.



Zelenski a declarat că Rusia a folosit un total de 110 rachete în acest atac, unele dintre ele cu muniții cu fragmentație, și peste 400 de drone și a menționat că cel puțin opt oameni au murit ca urmare a atacurilor rusești de vineri dimineață.