Zelenski cere României, Ungariei, Poloniei şi Slovaciei să permită tranzitul cerealelor ucrainene, în contextul blocadei din Marea Neagră

Magyar, care a convenit vineri cu Zelenski relansarea relaţiilor bilaterale, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat postului privat RTL, că Ungaria nu se va opune transporturilor de cereale ucrainene, cu condiţia ca acestea să tranziteze teritoriul ţării fără a fi comercializate pe piaţa locală, scrie News.ro.

Ucraina se numără printre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb şi seminţe de floarea-soarelui, iar aproximativ 90% din exporturile acestor produse sunt transportate în mod obişnuit prin Marea Neagră. Campania de atacuri a Rusiei a paralizat însă aproape complet livrările agricole din porturile ucrainene.

”Zelenski a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei şi tuturor ţărilor vecine să permită tranzitul, aşa cum au făcut în urmă cu trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Magyar.

Premierul ungar a precizat că preşedintele ucrainean i-a explicat, în cadrul unei întrevederi bilaterale, că transportul porumbului în trenuri sigilate către Europa Occidentală ar reprezenta un sprijin important pentru economia Ucrainei.

”I-am spus că, atât timp cât este vorba doar despre tranzit, nu va exista niciun obstacol”, a afirmat Magyar.

Noul premier ungar a adoptat o poziţie mai puţin conflictuală faţă de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orban, deşi a reiterat că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei şi că aşteaptă progrese în respectarea drepturilor minorităţii maghiare din această ţară.

Magyar şi-a exprimat totodată solidaritatea cu Ucraina în faţa ”agresiunii inumane a Rusiei”.

Solicitarea Kievului intervine într-un moment în care producţia de porumb a Uniunii Europene este afectată puternic de secetă şi temperaturile extreme. Comisia Europeană estima la sfârşitul lunii august că recolta de porumb a UE va coborî în acest an la 50,1 milioane de tone, cel mai redus nivel din aproape două decenii şi cu aproximativ 20% sub media ultimilor trei ani.

Fermierii din Franţa şi Ungaria se numără printre cei mai afectaţi de condiţiile meteorologice extreme, care au compromis o parte importantă a culturilor de porumb.