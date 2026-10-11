Zelenski cere un armistițiu energetic cu Rusia, după criticile lui Trump

'Ucraina va fi pregătită să înceteze loviturile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Rusia încetează să lovească infrastructurile noastre energetice. Orice măsură de dezescaladare trebuie să fie reciprocă și însoțită de garanții concrete', a scris Zelenski pe rețeaua socială X, transmite Agerpres.

Ucraina desfășoară o intensă campanie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești, iar Washingtonul a cerut Kievului să oprească aceste atacuri pentru a nu alimenta și mai mult creșterea prețurilor combustibililor pe piața internațională în contextul războiului din Orientul Mijlociu, cerere ignorată de Ucraina. Zelenski însuși a confirmat luna trecută într-un interviu că Trump i-a cerut să înceteze aceste atacuri, dar a refuzat.

Într-o declarație acordată sâmbătă presei, Trump a îndemnat Ucraina să-și găsească un alt președinte, reproșându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor rusești, cât și lipsa voinței de a încheia un acord de pace Rusia, acord despre care președintele american a susținut că este dorit de președintele rus Vladimir Putin.

Zelenski 'vrea să le creeze probleme fermierilor noștri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume', a argumentat liderul de la Casa Albă, avertizându-l pe președintele ucrainean că 'are interesul să se oprească' din atacurile asupra rafinăriilor rusești.

'Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte', a indicat Trump, adăugând că Zelenski a perturbat aprovizionarea globală cu motorină prin aceste atacuri. De când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie, prețurile la combustibil au crescut în SUA, spre nemulțumirea cetățenilor americani, ce s-ar putea astfel răzbuna la urne împotriva republicanilor lui Trump la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

'Le sugerez (ucrainenilor) să-și găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord' cu Rusia, a mai spus Trump, care avusese anterior o convorbire telefonică cu Putin și a afirmat despre acesta că dorește un acord care să încheie războiul. 'Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord', a remarcat președintele SUA.