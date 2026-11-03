Zelenski condamnă atacul masiv rusesc de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice ucrainene, cu peste 70 de rachete

„Rușii au lansat în timpul nopții un atac complex și masiv, îndreptat în special împotriva infrastructurii noastre critice. Iar ținta principală a fost sectorul energetic, centralele electrice și substațiile din regiunile Odesa, Cerkasî, Jitomir, Vinnița, Harkov, Dnipropetrovsk, Cernăuți, Cernigău și Rivne”, a indicat Zelenski pe contul său de X.

Președintele ucrainean a subliniat că atacul asupra rețelei energetice a provocat întreruperi de curent în mai multe dintre aceste regiuni de pe întreg teritoriul Ucrainei și a evidențiat faptul că rușii au atacat „în mod direct” un spital din Harkov, rănind peste 70 de persoane.

Din totalul de rachete rusești lansate, 59 au fost rachete de croazieră și 17 rachete balistice.

Conform comunicatului Forțelor Aeriene ucrainene, au fost doborâte 49 de rachete de croazieră și doar 3 rachete balistice, informație care confirmă vulnerabilitatea Ucrainei în fața capacităților balistice ruse, din cauza deficitului de rachete de interceptare pentru sistemele antiaeriene Patriot cu care se confruntă armata ucraineană.

Forțele Aeriene au indicat că, din cele 289 de drone lansate de Rusia, 257 au putut fi neutralizate.

Rachetele și dronele rusești care nu au fost interceptate au lovit 23 de locuri diferite în Ucraina, conform aceluiași raport.

Volodimir Zelenski remarcă în mesajul său că acest nou atac masiv al Rusiei coincide cu alegerile pentru Congresul Statelor Unite de la jumătatea mandatului.

„Ucraina trebuie să primească ajutor pentru a-și apăra spațiul aerian, altfel Rusia nu-și va opri niciodată atacurile cu rachete”, a declarat președintele ucrainean.

Anterior, Ministerul rus al Apărării raportase atacuri masive în noaptea de luni spre marți asupra infrastructurii energetice ucrainene, menționând regiunile Vinnița (centru-vest), Dnipropetrovsk (sud-est) și Harkov (nord-est), conform agenției de presă citate și Agerpres.