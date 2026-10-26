Zelenski confirmă că în noiembrie va avea loc o întâlnire între ruşi şi ucraineni, cu medierea SUA

„Suntem dispuşi să discutăm. Dacă este vorba despre chestiunea teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de conducere. Celelalte chestiuni ţin de competenţa grupurilor tehnice. Aşadar, toate aceste aspecte vor putea fi discutate în noiembrie”, a declarat preşedintele ucrainean într-un interviu acordat televiziunii naţionale, preluat de news.ro.

Rusia a anunţat vineri că o astfel de întâlnire este prevăzută în noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, în cadrul eforturilor recente ale Statelor Unite de a relansa negocierile de pace, aflate în impas de la începutul războiului israelo-american din Iran.

În 2025 au avut loc deja negocieri directe între ruşi şi ucraineni, fără a se ajunge însă la o soluţionare a conflictului, ambele părţi insistând asupra condiţiilor proprii. Duminică, Volodimir Zelenski a respins din nou o serie de cereri ruseşti, considerând că garanţiile de securitate pe care Ucraina le solicită aliaţilor săi occidentali, dimensiunea armatei sale sau alegerea alianţelor sale „nu sunt negociabile”.

Potrivit acestuia, problema teritoriilor revendicate de Moscova în Ucraina „poate fi abordată doar la nivel de lideri”, adică în cadrul unei întâlniri între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin. Cu toate acestea, Kremlinul a respins în repetate rânduri o astfel de întâlnire înaintea oricărui acord de pace definitiv.

Preşedintele ucrainean a făcut, de asemenea, un nou apel la un armistiţiu energetic, în contextul în care ţara sa se teme, la fel ca în 2025, de o campanie dureroasă de atacuri ruseşti în această iarnă. Rusia respinge orice pauză în luptă înainte de încheierea unui acord de fond, considerând că un armistiţiu i-ar oferi Kievului posibilitatea de a se reînarma.