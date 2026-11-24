Liderul ucrainean a declarat pentru Bloomberg într-un interviu că nava, Sparta II, a fost o țintă legitimă pentru armata sa întrucât transporta arme, transmite Agerpres.

Nava, operată de firma de logistică în domeniul apărării Oboronloghistika, a fost lovită în apele internaționale ale Golfului Finlandei. Un membru al echipajului a fost rănit.

Nava „Sparta II”, folosită pentru transporturi ale Ministerului rus al Apărării către exclava Kaliningrad, se îndrepta spre acest teritoriu când a fost atacată cu drone. Cargoul a luat foc și apoi a plutit în derivă către coasta Finlandei, iar membrii echipajului au fost salvați de o altă navă rusească.

Ministerul rus al Apărării a anunțat apoi că respectiva navă a fost remorcată către portul rus Sankt Petersburg.

Într-un alt caz care a provocat reacții la nivel internaționale, președintele ucrainean a anunțat luni că forțele ucrainene au atacat și scufundat în apropierea Libiei corveta rusească 'Merkury', una dintre cele mai noi nave militare ale Rusiei, intrată în serviciu în 2023, lovind de asemenea în aceeași zonă o navă de transport rusească.

Potrivit lui Zelenski, în atacul asupra corvetei rusești au fost folosite șapte drone maritime fabricate în Ucraina și a fost o 'operațiune exemplară ca răspuns la războiul Rusiei'.

În același atac, a adăugat el, a fost lovit cargoul rusesc 'MV Angara', navă despre care Zelenski susține că era folosită de Rusia pentru a transporta arme. El a mai susținut că, odată cu corveta, a fost distrus și un elicopter de luptă rusesc de tipul Ka-27.

„Totul s-a întâmplat în largul coastelor libiene. Soldații noștri au desfășurat șapte drone maritime de fabricație ucraineană. În pofida tuturor încercărilor inamicului de a le contracara, corveta rusească Merkury a fost scufundată”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

„A doua țintă a noastră a fost cargoul rusesc MV Angara, pe care inamicul îl folosea pentru a transporta arme. Rezultat: lovit”, a adăugat el. „Continuăm operațiunile în apele desemnate. Răspundem agresiunii Rusiei”, a mai scris Zelenski în același mesaj.