Într-un interviu acordat postului BBC, Zelenski a criticat din nou întârzierile SUA în livrarea de rachete interceptoare Patriot către Ucraina, insistând că aceste întârzieri costă țara sa vieți omenești, transmite Agerpres.

Pe de altă parte, președintele ucrainean a considerat 'ciudat' gestul președintelui american Donald Trump de a publica o fotografie în care îl îmbrățișează pe președintele rus Vladimir Putin și de asemenea în care îl descrie pe acesta drept un 'prieten' al său.

„Desigur, este decizia președintelui Statelor Unite, dar... este ciudat, pentru că este la fel cum cineva ar fi spus același lucru despre Adolf Hitler în al Doilea Război Mondial”, a susținut Zelenski. Putin „este un agresor și un criminal. Nu poate fi un prieten. Pur și simplu nu poate fi”, a insistat el.

Anterior, președintele ucrainean i-a dat dreptate lui Trump după ce acesta a spus că Zelenski și Putin „se urăsc” și că acesta este un mare obstacol pentru un acord de pace. „Desigur, cred că ne urâm reciproc”, iar președintele Trump 'are absolută dreptate' din acest punct de vedere, a confirmat Zelenski.

În mesajul său postat joi pe platforma sa Truth Social, președintele american a menționat că, în discuția pe care a avut-o cu Putin săptămâna trecută în China, i-a cerut acestuia 'să înceteze orice agresiune militară în Europa' și a apreciat că un acord de pace între Rusia și Ucraina în urma negocierilor mediate de SUA este o posibilitate reală.

În același interviu pentru BBC, Zelenski a mai acuzat că utilizarea serviciului american de internet Starlink și a versiunii sale militare Starshield este restricționată în continuare pentru armata ucraineană în zonele din Ucraina ocupate de Rusia. Serviciul 'a revenit la normal pe teritoriul Ucrainei pe care îl controlăm, dar rămâne limitat în teritoriile ocupate temporar', a explicat el.

Potrivit lui Zelenski, această limitare împiedică armata ucraineană să doboare dronele rusești propulsate de motoare cu reacție când acestea se îndreaptă spre teritoriul aflat sub controlul Kievului după ce au fost lansate din zonele ocupate. 'Putem face acest lucru (să doborâm dronele) deasupra teritoriilor pe care le controlăm, dar adesea este prea târziu', a adăugat el.

Zelenski s-a plâns prima dată la jumătatea lunii octombrie că terminalele Starlink și Starshield - pe care armata ucraineană le folosește atât pentru dirijarea dronelor folosite ca interceptoare împotriva dronelor rusești, cât și pentru lovirea cu drone de atac a unor ținte în profunzimea Rusiei - au încetat să funcționeze atunci când dronele dirijate astfel au atins viteza de 100 de mile pe oră, dronele de atac depășind de obicei această viteză.

Elon Musk, proprietarul SpaceX, compania care operează sateliții Starlink, și un aliat al președintelui Trump, a acuzat Ucraina că încearcă să utilizeze terminalele civile Starlink în scopuri militare, care pot fi îndeplinite numai de terminalele care operează cu pachetul de servicii Starshield, adăugând că decizia finală privind utilizarea acestuia din urmă aparține guvernului american.