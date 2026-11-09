Zelenski declară că s-a „coordonat” cu UE înainte de negocierile de la Abu Dhabi

„Ursula și cu mine ne-am coordonat pozițiile privind reuniunea de la Abu Dhabi. Facem totul pentru ca formatul trilateral să producă rezultate”, a declarat el pe X. Aceste discuții, prevăzute marți și miercuri, vizează relansarea eforturilor diplomatice pentru încheierea conflictului din Ucraina, declanșat în 2022 de invazia rusă la scară mare.

Europenii încearcă să influențeze aceste discuții pentru a evita un eventual acord care să avantajeze revendicările rusești, în detrimentul intereselor lor de securitate și celor ale Ucrainei.

Uniunea Europeană va fi reprezentată la Abu Dhabi, potrivit unui responsabil al UE care a cerut protecția anonimatului. „UE, NATO, E3 (Franța, Germania și Marea Britanie) vor fi prezente pe marginea acestor discuții tripartite”, a precizat această sursă.

Consiliera diplomatică a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, se va afla în Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat un alt responsabil european sub acoperirea anonimatului.

„Europenii vor fi bine reprezentați și Franța se va afla la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții”, a declarat duminică și șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot.

Dar nu se pune problema de participare directă, cel puțin în acest stadiu, a afirmat luni Kremlinul. Discuțiile se vor desfășura într-un format strict „trilateral”, incluzând Kievul și Washingtonul, a avertizat Moscova.

Unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a dat asigurări săptămâna trecută că SUA se vor consulta „strâns” cu europenii la Abu Dhabi. „Și, dacă sunt realizate progrese, ne vom propune să evoluăm către un format multilateral mai amplu, cu participarea lor directă”, a subliniat el vineri.