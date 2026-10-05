Zelenski denunță un atac rusesc în cazul celor doi marinari uciși în Marea Neagră

Atacul a fost „efectuat de două drone rusești”, a transmis liderul ucrainean pe rețelele de socializare, adăugând că nava, care se afla în ape neutre, transporta „porumb și aparținea Turciei”. El a precizat că la bord se aflau cetățeni azeri și indieni, informează Agerpres.

Anterior în cursul zilei, Ministerul român de Interne a anunțat moartea a doi membri ai echipajului și salvarea altor unsprezece de către echipe românești.

Potrivit lui Zelenski, căpitanul navei s-a numărat printre victime.

Autoritățile române au raportat că Garda de Coastă a fost alertată de centrul operațional din Constanța, la Marea Neagră, în jurul orei locale 11:00 (10:00 GMT), cu privire la un incendiu la bordul unei nave comerciale în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântul Gheorghe.

„Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență”, a precizat Ministerul de Interne, descriind operațiunea de salvare drept „complexă”.

Ulterior, nava s-a scufundat.

Autoritățile navale române au identificat nava, lungă de 139 de metri, ca fiind Royad Mammadov, care arbora pavilionul Saint Kitts și Nevis.

Dintre cei unsprezece membri ai echipajului salvați, „trei sunt răniți, opt se simt bine”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a autorităților navale, Irina Pușcasu.

Volodimir Zelenski a subliniat că „Ucraina a propus în repetate rânduri măsuri concrete pentru dezamorsarea situației și garantarea securității în Marea Neagră”, fără succes, solicitând comunității internaționale să intensifice presiunea asupra Rusiei.

Turcia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile care vizează navele din Marea Neagră, iar marinarii turci au organizat proteste ca răspuns la decesele survenite în timpul acestor atacuri.

Numărul obiectelor legate de război găsite în Marea Neagră a crescut de peste două ori în șase luni în contextul conflictului ruso-ucrainean, a indicat compania speciliazată în risc maritim Ambrey, într-un raport de luna trecută.

Cel puțin o treime dintre acestea conțineau muniție activă. Aceste obiecte includ muniție neexplodată, drone și alte vehicule aeriene fără pilot găsite la mal sau plutind pe mare, conform raportului.

Creșterea este concentrată în apele românești, bulgare și turcești, iar tendința este de așteptat să continue.

În august, un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă maritimă în apropierea unui proiect gazier offshore din Marea Neagră, președintele român Nicușor Dan acuzând Rusia că este responsabilă pentru incident, reamintește AFP.

În iunie, o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul românesc Constanța de la Marea Neagră, fără a provoca victime. Kievul a declarat că drona a fost deviată de la traiectoria sa de interferențe electronice rusești.

În Republica Moldova, un ofițer al poliției de frontieră a fost rănit luni în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene, fiind primul incident de acest gen din R. Moldova.

„În jurul orei 9:38, un proiectil a aterizat în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca. După ce a lovit solul, a ricoșat și a lovit un autobuz parcat lângă barieră”, a explicat poliția de frontieră într-un comunicat. Un post de pază a fost, de asemenea, avariat, iar un ofițer a suferit răni minore, a adăugat aceeași sursă.