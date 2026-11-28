"Am confirmat că recenta operaţiune din Libia a fost desfăşurată fără o coordonare prealabilă cu partenerii noştri europeni", a declarat Zelenski după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri.

Preşedintele ucrainean s-a angajat să se asigure că autorităţile competente fac schimb de informaţii necesare şi menţin o comunicare regulată, directă şi eficientă.

Italia avertizează asupra riscului extinderii războiului în Marea Mediterană

Într-un comunicat separat, biroul Giorgiei Meloni a precizat că premierul italian şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la operaţiunea Ucrainei de la Benghazi, susţinând că aceasta a încălcat suveranitatea Libiei şi riscă să ducă la extinderea conflictului în Marea Mediterană.

Vorbind vineri la o reuniune politică, Meloni a declarat că precizările lui Zelenski au fost necesare, subliniind că sprijinul pe care Italia continuă să îl acorde Ucrainei nu va prevala asupra propriilor interese naţionale.

Anterior, tot vineri, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, şi ministrul Apărării, Guido Crosetto, au respins public afirmaţiile potrivit cărora aliaţii europeni ar fi fost consultaţi înaintea operaţiunii.

Roma îl convocase deja joi pe ataşatul militar al Ucrainei în legătură cu aceste atacuri.

Franţa apără atacurile Ucrainei

Franţa a apărat, în schimb, operaţiunea Ucrainei, considerând că navele militare ruseşti şi cele care transportă armament utilizat în războiul Moscovei împotriva Ucrainei reprezintă ţinte militare legitime.

"Ucrainenii se apără", a declarat miercuri, 25 noiembrie, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, reafirmând "dreptul absolut al Ucrainei la autoapărare" şi amintind de atacurile zilnice ale Rusiei cu rachete şi drone asupra oraşelor ucrainene.

La 23 noiembrie, Zelenski a confirmat că forţele ucrainene au scufundat o navă militară rusă în Libia şi au lovit o navă cargo care transporta armament rusesc.

Ulterior, Kievul a justificat operaţiunea, subliniind că dreptul Ucrainei la autoapărare nu este limitat din punct de vedere geografic şi că Moscova îşi utilizează infrastructura militară din străinătate pentru a susţine războiul împotriva Ucrainei.



