Liderul de la Kiev a declarat că Vladimir Putin trebuie să înțeleagă că podul nu are niciun viitor și a justificat loviturile prin atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, relatează dpa și Agerpres, preluat de DIGI24.ro.

Volodimir Zelenski, a insistat într-un interviu acordat postului american NBC, că președintele rus Vladimir Putin trebuie să înțeleagă că podul „oricum nu va rămâne în picioare”.

Liderul ucrainean a subliniat că armata rusă a atacat în mod repetat infrastructura Ucrainei, inclusiv căile ferate și podurile, în special în cursul acestui an.

„Și, bineînțeles, a trebuit să răspundem la acest lucru”, a declarat Zelenski.

Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, iar războiul, care se apropie de cinci ani, a provocat distrugeri extinse. Forțele ruse au atacat în repetate rânduri inclusiv poduri din capitala Kiev.

În cadrul operațiunilor sale de apărare, Ucraina a lovit de mai multe ori, în această săptămână, Podul Kerci, care face legătura între teritoriul Rusiei și Peninsula Crimeea, provocând distrugeri pe o porțiune a părții rutiere.

Crimeea este o peninsulă ucraineană de la Marea Neagră, anexată ilegal de Rusia în 2014, amintește agenția dpa.

Podul Kerci este considerat unul dintre proiectele de prestigiu ale președintelui rus Vladimir Putin. Construit pentru transportul rutier și feroviar, acesta a fost utilizat, de la începutul invaziei pe scară largă, inclusiv pentru aprovizionarea trupelor ruse din teritoriile ocupate în sudul Ucrainei.

Prin urmare, infrastructura are atât o importanță strategică pentru operațiunile militare ale Moscovei, cât și o valoare simbolică pentru Kremlin.