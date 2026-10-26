Zelenski: Rachetele Patriot și NASAMS pentru Ucraina așteaptă de aproape o lună aprobarea lui Pete Hegseth

Rachetele au fost deja plătite de aliații Kievului, însă livrarea lor întârzie într-un moment în care Ucraina depinde de aceste sisteme pentru a intercepta atacurile rusești, în special rachetele balistice, dificil de doborât, transmite Digi24.ro.

Ucraina așteaptă de aproape o lună ca secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, să aprobe livrarea unor rachete pentru sistemele sale de apărare antiaeriană Patriot și NASAMS, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Întârzierea, semnalată inițial de publicația Kyiv Independent, afectează lotul de rachete pentru care aliații Ucrainei au plătit deja. Ucraina se bazează pe sistemele Patriot pentru interceptarea rachetelor balistice rusești, care sunt deosebit de dificil de doborât, astfel că livrările la timp sunt esențiale pentru apărarea antiaeriană a țării.

„Am cerut echipei noastre să ridice din nou această problemă în discuțiile cu partea americană”, a declarat Zelenski.

Ucraina primește rachete interceptoare pentru sistemele Patriot prin mai multe mecanisme, inclusiv prin Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei (PURL), un program prin care aliații Kievului finanțează achiziționarea de armament din Statele Unite, a explicat un înalt oficial militar ucrainean.

Zelenski a afirmat anterior că Statele Unite livrează Ucrainei doar 12 rachete interceptoare Patriot pe lună. Un înalt oficial ucrainean a declarat anterior pentru Kyiv Independent că lotul de rachete care așteaptă aprobarea lui Hegseth este „semnificativ”.

În ultima perioadă, Ucraina s-a confruntat și cu întreruperi repetate ale sistemelor de avertizare timpurie privind lansarea rachetelor balistice rusești, care depind de informațiile furnizate de serviciile americane. Oficialii americani au atribuit aceste întreruperi, produse de mai multe ori în trecut, „condițiilor meteorologice nefavorabile”.

Kievul a întâmpinat, de asemenea, probleme cu Starshield, serviciul Starlink destinat utilizării militare. Acestea au afectat grav operațiunile cu drone ale armatei ucrainene, inclusiv utilizarea dronelor interceptoare împotriva dronelor de atac rusești cu propulsie cu reacție.

Oficialii ucraineni au descris întârzierile și întreruperile drept un nou exemplu de presiune politică exercitată de Washington, care ar putea pune în pericol viețile civililor.