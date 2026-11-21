Zelenski a fost întrebat într-un interviu la CNN dacă alegerea acestui cuvânt de către Trump echivalează, în fapt, cu acordarea unei permisiuni lui Putin de a continua atacurile împotriva Ucrainei.

„Dacă vorbeşti despre Putin (...) ca şi cum ar fi un prieten (...), bineînţeles că el nu se simte un criminal, nu simte suficientă presiune”, a răspuns preşedintele ucrainean, conform Ukrainska Pravda, citată de news.ro.

În acest context, Zelenski a subliniat că Putin doreşte să distrugă complet Ucraina.

„Este la latitudinea preşedintelui Trump cum îl numeşte pe Putin... Desigur, pentru noi, el este un duşman şi, desigur, pentru noi, este un criminal. Cred că, pentru majoritatea oamenilor din lume, este un criminal, pentru că ucide”, a insistat Zelenski.

Cu toate acestea, Zelenski a declarat că este convins că administraţia Trump rămâne cel mai bun mediator în negocierile dintre Kiev şi Moscova.

„Statele Unite sunt, probabil pentru toată lumea, cel mai puternic mediator pe care îl putem avea, pentru că nu cred că Putin ar asculta pe altcineva. Cred că Putin este dispus să asculte Statele Unite şi China. Nu vedem din partea Chinei dorinţa de a se implica. Iar Statele Unite dispun, potenţial, de instrumente foarte puternice pentru a exercita presiuni asupra lui Putin”, a declarat preşedintele ucrainean.