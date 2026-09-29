Zelenski: Rusia a început deja mobilizarea suplimentară. Există informaţii noi despre implicarea trupelor nord-coreene

Şeful statului a spus acest lucru în discursul său de seară, potrivit Ukrinform, preuat de news.ro.

"Astăzi, am primit şi un raport de la Serviciul de Informaţii de Apărare al Ucrainei privind măsurile pe care Rusia le plănuieşte în continuare. Practic, ruşii au început deja mobilizări suplimentare – cresc numărul de persoane recrutate prin diverse mijloace. De asemenea, plănuiesc să crească recrutarea străinilor", a spus Zelenski.

El a menţionat că există informaţii noi privind desfăşurarea trupelor nord-coreene în Rusia.

Potrivit lui, peste opt mii de militari nord-coreeni se află în prezent pe teritoriul rus.

”În plus, se fac pregătiri pentru desfăşurarea a încă zece mii de soldaţi – aceştia sunt selectaţi pentru instruire şi apoi trimişi în Rusia,” a spus preşedintele.

Potrivit lui Zelenski, Rusia plăteşte Coreei de Nord pentru acest ajutor, inclusiv cu tehnologie.

În schimbul acestui sprijin şi cu asistenţa tehnică a Rusiei, în Coreea de Nord s-a stabilit producţia de drone de atac de tip Shahed.

"Aşa se extinde răul şi cum o ameninţare asupra vieţii într-o parte a lumii se răspândeşte în alte părţi. Aceasta poate fi depăşită doar împreună. Şi astăzi, mulţi din întreaga lume s-au exprimat cu privire la acest terorism rus, despre această cooperare între Rusia şi oricine poate permite şi mai multe ucideri. Aceasta trebuie contracarată", a spus Preşedintele, făcând apel la parteneri să sporească presiunea sancţiunilor asupra Rusiei.

Conform raportărilor, Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat la 28 septembrie un decret prin care se măreşte numărul de personal în Forţele Armate Ruse cu 15.500.

Conform decretului, publicat pe portalul oficial de informaţii juridice şi intrat în vigoare luni, efectivul autorizat al Forţelor Armate Ruse este acum de 2.441.630 de persoane, inclusiv 1.550.500 personal militar.

Înainte de modificarea precedentă, făcută în iulie, efectivul autorizat era de 2.426.130 de persoane, inclusiv 1.535.000 personal militar.

Se pare că aceasta este a patra creştere a dimensiunii armatei ruse în acest an şi a şaptea de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.