Zelenski: Şase obiective energetice ucrainene au fost lovite de Rusia de când Trump a anunţat încetarea focului

Deşi Trump a afirmat duminică că armistiţiul va intra „în vigoare imediat”, preşedintele ucrainean a spus că Rusia a lovit „benzinăriile noastre, infrastructura energetică şi alte obiective”.

În oraşul Izium au avut loc întreruperi de curent după ce un atac rus a distrus reţelele electrice, a informat agenţia de ştiri de stat a Ucrainei, Ukrinform, în timp ce infrastructura energetică şi feroviară din vestul Ucrainei a fost, de asemenea, ţinta unor atacuri în cursul nopţii.

Luni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Ucraina nu merită „răgazul” pe care l-ar aduce o încetare a focului. Zelenski a declarat că 33 de persoane au fost rănite în urma atacurilor asupra instalaţiilor energetice din întreaga ţară.

El a declarat pentru Fox News, preluat de news.ro: „Noi nu am atacat, în timp ce Rusia a atacat benzinăriile noastre, infrastructura energetică şi alte instalaţii.”

„Cred că acesta a fost răspunsul lui Putin la adresa preşedintelui Trump”, a adăugat el.

Conflictele globale au determinat creşterea preţurilor la combustibili în perioada premergătoare alegerilor intermediare din SUA, iar vineri Trump a anunţat un plan de import al motorinei ruseşti în SUA.

Luni, operatorul de reţea de stat din Ucraina, Ukrenergo, a raportat „noi întreruperi de curent” în Harkov, Doneţk şi Zaporijia, din cauza avariilor provocate echipamentelor energetice de atacurile ruseşti.

În unele zone din Ucraina s-a introdus raţionalizarea energiei electrice pentru a evita supraîncărcarea echipamentelor avariate, a precizat Ukrenergo.

Zelenski a declarat pe X că atacurile sunt dovada faptului că Rusia „nu este dispusă să accepte un armistiţiu energetic”.

Luni seara, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a postat pe Telegram că o dronă a lovit o clădire rezidenţială de 25 de etaje din districtul Darnitskii.

Mai multe maşini din curtea clădirii au luat foc, a spus el, soldându-se cu un mort şi 11 răniţi.