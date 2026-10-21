Zelenski și emisarii lui Trump salută progresele, în ciuda tensiunilor

La Oslo, Zelenski a avut discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner - acesta din urmă prin videoconferință din cauză de boală -, precum și cu liderii norvegian și finlandez, notează agerpres.ro.



Președintele ucrainean a salutat restabilirea schimbului de informații secrete cu SUA și a cerut un loc la orice negociere privind viitorul țării sale.



Un oficial american a vorbit, la rândul său, pentru AFP despre discuții „foarte productive și constructive”.



„Există acum o aliniere puternică între Statele Unite, Ucraina și Europa cu privire la următorii pași”, a adăugat el, indicând că Witkoff se va întâlni miercuri cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a continua procesul diplomatic.



Reuniunea din capitala norvegiană a avut loc la sfârșitul unei săptămâni de tensiuni puternice între Ucraina și Washington.



Relațiile bilaterale s-au deteriorat de când președintele Donald Trump a încheiat un acord cu Vladimir Putin privind achiziționarea de motorină rusească și l-a criticat dur pe Volodimir Zelenski din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia, care, în opinia sa, alimentează creșterea globală a prețurilor la combustibil.



Chiar marți, președintele american a pus din nou presiune pe omologul său de la Kiev.



„Trebuie ca Zelenski să aibă voința de a pune capăt acestui război, iar dacă nu va fi așa, lucrurile se vor termina foarte rău”, a declarat el de la Casa Albă.



Președintele ucrainean acuză, la rândul său, Statele Unite că întârzie intenționat livrarea planificată de rachete interceptoare Patriot, esențiale pentru protecția împotriva atacurilor cu rachete și drone rusești, și care lipsesc cu desăvârșire armatei sale.



După ce s-a arătat îngrijorat de anumite limitări în acest domeniu, el s-a declarat mulțumit marți că schimbul de informații american „funcționează acum”, permițând țării sale să fie avertizată în avans cu privire la lansările de rachete balistice rusești.



Revenind asupra unei conversații pe care a avut-o în cursul dimineții cu secretarul de stat american, Marco Rubio, Zelenski s-a declarat, de asemenea, încrezător în cadrul unei conferințe de presă că discuțiile privind rețeaua Starlink și furnizarea de sisteme Patriot vor avea un rezultat pozitiv.



Autoritățile americane resping acuzațiile conform cărora ar fi dăunat în mod deliberat Ucrainei, în special prin ordonarea opririi schimbului de informații sau prin limitarea funcționării Starlink, utilizat pe scară largă de armata ucraineană.



„Nimic nu este refuzat în mod deliberat” Ucrainei, a afirmat Rubio marți, în India. „Este un echilibru între angajamentele noastre față de alți parteneri și, sincer, propriile noastre nevoi”, a spus el.



Atacurile lansate de Rusia și Ucraina împotriva infrastructurilor energetice respective alimentează la Kiev temerile privind o nouă iarnă grea.



„Este puțin dificil. A fost și mai rău, a fost și mai bine, vom vedea cum vor evolua lucrurile în continuare”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru AFP cu privire la negocieri.



După Oslo, Steve Witkoff va prezenta miercuri, la Sankt Petersburg, autorităților ruse propuneri la care americanii și europenii au lucrat și care „ar putea deschide calea către o întâlnire la nivel de lideri”, potrivit premierului norvegian Jonas Gahr Store.



Luni, Donald Trump s-a declarat pregătit să se întâlnească în curând cu Vladimir Putin și Xi Jinping pentru a discuta o soluție la războiul din Ucraina.



O întâlnire în trei, în noiembrie, în China, a fost menționată în ultimele zile.



„Dacă este vorba despre chestiuni legate de Ucraina și de viitorul nostru, acest lucru nu poate fi acceptabil decât dacă suntem prezenți la masa negocierilor”, a comentat Zelenski marți.



Atacurile rusești au făcut cel puțin șapte morți în regiunea Kiev și la Kramatorsk, un oraș important din est, situat aproape de linia frontului, au anunțat în aceeași zi autoritățile ucrainene.



„Desigur că nu pierdem războiul”, a spus președintele ucrainean, întrebat despre acest aspect la Oslo. „Dar pierdem vieți și timp”, a subliniat el.